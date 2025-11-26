Зябко, но законно: почему в СПб «тепло» — это 18°, и как добиться перерасчёта в 2025–2026

В холодное время года, с декабря по март, многие жители Северной столицы сталкиваются с ощущением прохлады в домах, несмотря на то, что отопление работает.

Холод, проникающий от стен, сквозняки у окон и недостаточно теплые батареи заметно ухудшают уровень комфорта в квартирах Петербурга. Для того чтобы устранить проблему, сначала следует точно выяснить, откуда уходит тепло.

Нередко основная причина кроется в неутеплённых балконах или лоджиях, через которые холод быстро проникает внутрь, даже если в комнате установлены горячие батареи.

Приступая к утеплению, важно помнить о необходимости согласования любых изменений планировки в соответствующем бюро технической инвентаризации. Обычно работы по утеплению балкона выполняют поэтапно: сначала оформляют остекление, а затем приступают к теплоизоляции и внутренней отделке.

Для петербургского климата стандартное остекление балкона не всегда даёт необходимый результат — специалисты советуют выбирать оконные системы, соответствующие требуемому уровню сопротивления теплопередаче по государственным нормам.

Лучшим решением считается сочетание глухих и открывающихся створок, а оптимальный вариант помогут подобрать фирмы, знакомые с местными требованиями.

Чтобы балкон стал действительно тёплым, можно также рассмотреть установку системы подогрева пола или небольшого обогревателя, однако увеличение нагрузки на электрическую сеть требует обязательного согласования, сообщает Neva.Today.

Если батареи не греют, следует выяснить, единична ли проблема — только ваша квартира испытывает недостаток тепла или вся вертикаль в доме. В первом случае причинами могут быть:

накопление воздуха в системе,

засор,

износ радиаторов.

Когда отопление отсутствует сразу у нескольких соседей, вопрос стоит решать через службу эксплуатации дома.

Важно помнить, что самостоятельное перемещение или замена отопительных приборов требуют согласования с управляющей компанией. Если радиатор устарел, обычно разрешается заменить его на аналогичный в прежнем месте, но изменения положения устройства требуют проекта и официального разрешения. Несоблюдение этих правил может привести к административным трудностям.

