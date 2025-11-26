Непарадный Петербург: неоготика, спрятанная за корпусами заводов

На Минеральной улице, среди промышленных корпусов и бетонных ограждений, вдруг поднимаются готические шпили. Это храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы — редкий пример католической неоготики в Петербурге.
Он стоит не на туристических маршрутах и даже не на привычных "парадных" улицах города, но именно здесь хранится история, достойная дворцового ансамбля.
Храм, выросший из часовни
В середине XIX века католическая община Петербурга добилась разрешения на открытие кладбища и часовни. Землю выделили на Выборгской стороне, а проект доверили молодому архитектору Николаю Бенуа — будущему главе знаменитой архитектурной династии.
Закладка часовни состоялась в июле 1856 года, а уже через три года здесь звучала первая служба. Позднее Бенуа сам дополнил постройку колокольней с часами, превратив её в полноценный храм.
Место света и памяти
Храм быстро стал центром жизни католического прихода. При нём действовали школа, приют и убежище для бедных женщин. Внутри — росписи художника Адольфа Шарлеманя, шесть алтарей и крипта, где нашли покой духовные наставники и сам архитектор Бенуа.
На кладбище рядом хоронили многих известных горожан — художников, певцов, врачей.
Испытания и возвращение
После 1938 года храм закрыли, а католическое кладбище вскоре ликвидировали. Большинство могил оказалось под застройкой, лишь немногие захоронения известных людей перенесли в Александро-Невскую лавру и на Успенское кладбище.
Само здание перестроили — сначала под картофелехранилище, позже под лабораторию одного из заводов. Только в 2002 году здание вернули католической общине.
К моменту передачи храм был в тяжёлом состоянии: затопленные подвалы, разрушенные перекрытия, осыпавшаяся лепнина. Но спустя десятилетия службы здесь возобновились, а реставрация — хоть и медленно — всё же идёт.
Храм, в котором остался архитектор
Николай Бенуа, построивший десятки зданий в Петербурге и окрестностях, покоится в крипте этого же храма. В месте, где шумят трубы и проходят трамваи, покоится человек, создавший одну из самых утончённых построек города.