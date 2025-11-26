Непарадный Петербург: неоготика, спрятанная за корпусами заводов

На Минеральной улице, среди промышленных корпусов и бетонных ограждений, вдруг поднимаются готические шпили. Это храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы — редкий пример католической неоготики в Петербурге.

Он стоит не на туристических маршрутах и даже не на привычных "парадных" улицах города, но именно здесь хранится история, достойная дворцового ансамбля.

Храм, выросший из часовни

В середине XIX века католическая община Петербурга добилась разрешения на открытие кладбища и часовни. Землю выделили на Выборгской стороне, а проект доверили молодому архитектору Николаю Бенуа — будущему главе знаменитой архитектурной династии.

Закладка часовни состоялась в июле 1856 года, а уже через три года здесь звучала первая служба. Позднее Бенуа сам дополнил постройку колокольней с часами, превратив её в полноценный храм.

Место света и памяти

Храм быстро стал центром жизни католического прихода. При нём действовали школа, приют и убежище для бедных женщин. Внутри — росписи художника Адольфа Шарлеманя, шесть алтарей и крипта, где нашли покой духовные наставники и сам архитектор Бенуа.

На кладбище рядом хоронили многих известных горожан — художников, певцов, врачей.

Испытания и возвращение

После 1938 года храм закрыли, а католическое кладбище вскоре ликвидировали. Большинство могил оказалось под застройкой, лишь немногие захоронения известных людей перенесли в Александро-Невскую лавру и на Успенское кладбище.

Само здание перестроили — сначала под картофелехранилище, позже под лабораторию одного из заводов. Только в 2002 году здание вернули католической общине.

К моменту передачи храм был в тяжёлом состоянии: затопленные подвалы, разрушенные перекрытия, осыпавшаяся лепнина. Но спустя десятилетия службы здесь возобновились, а реставрация — хоть и медленно — всё же идёт.

Храм, в котором остался архитектор

Николай Бенуа, построивший десятки зданий в Петербурге и окрестностях, покоится в крипте этого же храма. В месте, где шумят трубы и проходят трамваи, покоится человек, создавший одну из самых утончённых построек города.