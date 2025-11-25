Любопытство — не порок, а срок: россиянам напомнили, что за заглядывание в чужой телефон можно угодить за решётку

Любопытство к личной переписке в чужом телефоне может привести к лишению свободы на срок до четырёх лет. Об этом в интервью с «Абзацем» сообщила Людмила Айвар, доктор юридических наук и представитель экспертного совета при омбудсмене по правам человека в Москве.
Она пояснила, что наказание наступает в тех случаях, когда нарушитель не только заглядывает в экран, но и фиксирует увиденное — фотографирует переписку или записывает происходящее на видео.
Если подобные материалы окажутся опубликованы или разосланы, санкция может достигать четырёх лет заключения.
Айвар напомнила, что речь идёт о нарушении права на личную жизнь, предусмотренном статьёй 137 Уголовного кодекса.
«Если человек не просто посмотрел, а сфотографировал переписку, снял видео экрана, опубликовал это, возможно привлечение по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Санкция — до двух лет лишения свободы, при распространении — до четырёх лет»,
— разъяснила Людмила Айвар.
Судьи рассматривают такие деяния как сбор и передачу личных данных без согласия человека, к чьей информации был получён доступ.
Помимо уголовной ответственности, если опубликованная переписка или фотографии порочат достоинство, честь или деловую репутацию, нарушителю, вероятно, придётся выплатить компенсацию за моральный вред.
