Деревянный дом в Петербурге, где собирался весь авангард: вы точно проходили мимо

На тихой улице Попова, среди каменных домов Петроградской стороны, стоит скромный серый двухэтажный дом с резными наличниками и широкой деревянной галереей. Он совсем не похож на место, где решались судьбы искусства XX века. Но именно здесь, в начале прошлого столетия, собирались люди, изменившие представление о живописи, литературе и музыке.

Сегодня этот деревянный дом известен как Музей петербургского авангарда — филиал Музея истории Санкт-Петербурга. Но до музея ему пришлось пережить долгий путь.

От литературного приюта к центру свободного искусства

Дом был построен в середине XIX века и в начале ХХ века принадлежал писателю и историку Владимиру Михневичу. Именно он передал его Литературному фонду — организации, которая помогала нуждающимся писателям, ученым и публицистам.

Так дом на тогдашней Песочной улице стал своеобразным общежитием творческой интеллигенции. Здесь снимали комнаты те, кому городская жизнь была не по карману. Сюда заходили друзья — художники, поэты, публицисты. И атмосфера дома постепенно изменилась: он стал не просто приютом, а местом встреч и обсуждений, где рождались новые идеи.

Матюшин, Гуро и приход авангарда

В 1920-е годы в этот дом въехали художник-авангардист, музыкант и педагог Михаил Матюшин и его жена, поэт и живописец Елена Гуро.

Именно с их именами дом неразрывно связывают сегодня. В гости к Матюшину приходили:

Казимир Малевич,

Владимир Маяковский,

Василий Каменский,

Велимир Хлебников,

художники и поэты круга "Гилея" и "Союза молодежи".

Это был редкий для Петрограда остров свободного творчества — без официоза, без жестких границ, без академических правил. Матюшин вел занятия, читал лекции, обсуждал экспериментальные работы. Здесь же он создавал свои труды по теории цвета и "расширенного зрения".

Неудивительно, что дом стал символом живой, независимой художественной среды — настолько значимым, что во время блокады его сохранили по личной инициативе писателя Всеволода Вишневского, который жил здесь с семьей. Деревянные здания вокруг активно разбирали на дрова — но этот дом остался.

Утрата, пожар и возвращение

После смерти Матюшина в 1934 году дом продолжал использоваться, но постепенно приходил в упадок. В 1970-е годы он был передан Музею истории города, и здесь планировали создать музей русского авангарда. Однако решение откладывалось, здание долго пустовало.

В 1980-х дом закрыли, а затем случился пожар, который уничтожил его почти полностью. В конце 80-х он стоял в руинах.

Но дом решили восстановить — по фотографиям, обмерам и сохранившимся чертежам. В 1990-е годы здание было воссоздано, а в 2006 году здесь открылся Музей петербургского авангарда.