Самый странный музей под Петербургом: сарай, из которого сбежал Ленин

Неприметное строение на Разливе оказалось куда важнее, чем кажется на первый взгляд.

На берегу Разлива, в тихом районе Сестрорецка, стоит маленький сарай, заключённый в стеклянный павильон. На первый взгляд — обычная хозпостройка. Но летом 1917 года именно здесь скрывался Владимир Ленин, спасаясь от ареста Временного правительства.

Как сарай стал убежищем

Дом и сарай принадлежали рабочему-сестрорецкому большевику Николаю Емельянову. Его семья давно участвовала в подпольной деятельности, поэтому выбор места был не случайным: постройка стояла у заводи Разлива, вокруг — кусты и болота, подходы легко контролировать.

Когда в городе начались обыски, Ленин несколько дней жил на чердаке сарая. Но как только в посёлке появились полицейские, убежище пришлось сменить: именно тогда он перебрался в знаменитый "шалаш на Разливе", на противоположный берег озера.

Почему о сарае долго молчали

После 1930-х годов о нём почти перестали упоминать. Владелец сарая, Николай Емельянов, оказался под арестом и был объявлен «врагом народа». При советской цензуре говорить о его роли или показывать фотографии строения запрещалось.

Разрешалось рассказывать только про "шалаш Ильича", без уточнения, что сначала Ленин жил вовсе не там.

Возвращение памяти

Музей в сарае появился ещё в 1925 году, но современный вид он приобрёл позднее. В 1970 году над постройкой возвели стеклянный защитный павильон, а внутри восстановили интерьер того самого лета: чердак, лестницу, простую мебель, несколько предметов быта.

Сегодня сарай — памятник истории регионального значения. Он вошёл в музейный комплекс "Разлив", куда также включён и шалаш.

Семья, которая спасала Ленина

От Емельяновых остался большой, непростой семейный архив — почти вся семья участвовала в революционном движении, кто-то был репрессирован, кто-то реабилитирован.

Но для истории важен один очевидный факт: именно в их доме и сарае Ленин смог скрыться и избежать ареста. Без их помощи события 1917 года могли бы развиваться совсем иначе.

Что видит посетитель сегодня

В стеклянном павильоне — маленькая деревянная постройка, сохранившаяся благодаря реставрации. Внутри — реконструкция быта и короткая экспозиция о событиях июля 1917 года.

Это один из немногих музеев Петербурга, где история революции становится зримой и очень человеческой: маленькое пространство, холодный чердак и несколько дней, в которые решалась судьба будущего страны.