Маленькое сражение с большими последствиями: как Невская битва спасла Северо-Западную Русь

В этот момент удар шведского отряда в устье Ижоры был воспринят не как рядовой пограничный инцидент, а как испытание на прочность — устоит ли хоть что-то, или всё рухнет.
Действия князя Александра были образцом военно-инженерной мысли того времени.
Он использовал местность как союзника: его конная дружина ударила с суши, откуда её не ждали, а пешие ополченцы, действуя как современные десантники, атаковали корабли, чтобы лишить противника путей к отступлению.
Эта победа стала мощным психологическим и политическим посланием: Северо-Западная Русь, даже в условиях ига, способна защищать свои рубежи и свою веру.
Именно поэтому она вошла в историю не как мелкая стычка, а как битва, определившая судьбу региона, а её главный герой получил почётное имя «Невский».