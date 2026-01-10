Городовой / Город / Что скрывали руины Петербурга: Следственный комитет начал расследование загадочного сноса
Опубликовано: 10 января 2026 05:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по этому делу в ответ на обращение граждан.

Следственные органы обратили внимание на ситуацию вокруг сноса здания ВНИИБ в Санкт-Петербурге.

По официальным сообщениям пресс-службы Следственного комитета России, по указанию председателя Александра Бастрыкина и.о. руководителя Главного следственного управления по городу Геннадий Иванов должен представить доклад о мерах и правовой оценке произошедшего.

В заявлении пресс-службы также подчеркивается, что общественность обратилась с просьбой вмешаться непосредственно к главе Следственного комитета.

Ранее следственные органы Санкт-Петербурга уже проводили проверку по признакам возможных преступлений по части первой статей 303, 307, 315 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено после того, как напротив здания научно-исследовательского института в городе прошла акция протеста.

Автор:
Юлия Аликова
Город
