Что скрывали руины Петербурга: Следственный комитет начал расследование загадочного сноса

Следственные органы обратили внимание на ситуацию вокруг сноса здания ВНИИБ в Санкт-Петербурге.
По официальным сообщениям пресс-службы Следственного комитета России, по указанию председателя Александра Бастрыкина и.о. руководителя Главного следственного управления по городу Геннадий Иванов должен представить доклад о мерах и правовой оценке произошедшего.
В заявлении пресс-службы также подчеркивается, что общественность обратилась с просьбой вмешаться непосредственно к главе Следственного комитета.
Ранее следственные органы Санкт-Петербурга уже проводили проверку по признакам возможных преступлений по части первой статей 303, 307, 315 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено после того, как напротив здания научно-исследовательского института в городе прошла акция протеста.
