Городовой / Город / ЦБ фиксирует: в Северной столице «вымерло» 136 отделений с начала 2024-го
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

ЦБ фиксирует: в Северной столице «вымерло» 136 отделений с начала 2024-го

Опубликовано: 26 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
ЦБ фиксирует: в Северной столице «вымерло» 136 отделений с начала 2024-го
ЦБ фиксирует: в Северной столице «вымерло» 136 отделений с начала 2024-го
Global Look Press / Maksim Konstantinov
За последний год в Северной столице закрылось 72 банковских отделения. 

В Санкт-Петербурге сокращается количество банковских отделений — сейчас их осталось 766.

По данным «Делового Петербурга», ссылаясь на статистику ЦБ РФ, за год в Северной столице закрыли 72 таких точки.

Например, Ак Барс Банк, старейший из Татарстана, ликвидировал ипотечный центр в Петербурге и отделение в Сосновом Бору Ленинградской области.

В январе 2024 года в городе работало 902 отделения. Издание объясняет снижение регистрацией нескольких офисов по одному юридическому адресу, а также тем, что мобильные удалённые точки обслуживания не попадают в статистику регулятора.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью