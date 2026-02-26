ЦБ фиксирует: в Северной столице «вымерло» 136 отделений с начала 2024-го

В Санкт-Петербурге сокращается количество банковских отделений — сейчас их осталось 766.
По данным «Делового Петербурга», ссылаясь на статистику ЦБ РФ, за год в Северной столице закрыли 72 таких точки.
Например, Ак Барс Банк, старейший из Татарстана, ликвидировал ипотечный центр в Петербурге и отделение в Сосновом Бору Ленинградской области.
В январе 2024 года в городе работало 902 отделения. Издание объясняет снижение регистрацией нескольких офисов по одному юридическому адресу, а также тем, что мобильные удалённые точки обслуживания не попадают в статистику регулятора.