Экскурсии по крышам под прицелом дронов: Разумишкин требует ИИ-контроль в Петербурге
Экскурсии по крышам под прицелом дронов: Разумишкин требует ИИ-контроль в Петербурге

Опубликовано: 26 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В ГАТИ рассказали о планах по развитию нейросетевого комплекса «Городовой».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин предложил использовать дроны для борьбы с незаконными экскурсиями по крышам памятников архитектуры.

Он высказался об этом на совещании, подводя итоги деятельности Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в 2025 году.

Разумишкин подчеркнул, что такие прогулки наносят городу значительный ущерб — не только из-за затрат на восстановление повреждений, но и вреда репутации, сообщает "Фонтанка".

В связи с этим вице-губернатор призвал шире применять передовые технологии.

«Эффективность от использования БПЛА очень большая. Значит, если где-то возможно их использовать и есть соответствующее разрешение, надо использовать», — сказал Разумишкин.

Хотя сейчас есть ограничения на полеты беспилотников, в разрешенных зонах их стоит использовать для предотвращения нарушений.

В ходе отчета ГАТИ сообщили о развитии ИИ-системы «Городовой»: в 2026 году нейросеть обучат выявлять девять дополнительных типов административных нарушений.

Также рассматривают установку таких систем на беспилотные катера для патрулирования водных территорий города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
