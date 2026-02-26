Экскурсии по крышам под прицелом дронов: Разумишкин требует ИИ-контроль в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин предложил использовать дроны для борьбы с незаконными экскурсиями по крышам памятников архитектуры.
Он высказался об этом на совещании, подводя итоги деятельности Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в 2025 году.
Разумишкин подчеркнул, что такие прогулки наносят городу значительный ущерб — не только из-за затрат на восстановление повреждений, но и вреда репутации, сообщает "Фонтанка".
В связи с этим вице-губернатор призвал шире применять передовые технологии.
«Эффективность от использования БПЛА очень большая. Значит, если где-то возможно их использовать и есть соответствующее разрешение, надо использовать», — сказал Разумишкин.
Хотя сейчас есть ограничения на полеты беспилотников, в разрешенных зонах их стоит использовать для предотвращения нарушений.
В ходе отчета ГАТИ сообщили о развитии ИИ-системы «Городовой»: в 2026 году нейросеть обучат выявлять девять дополнительных типов административных нарушений.
Также рассматривают установку таких систем на беспилотные катера для патрулирования водных территорий города.