Герани в марте - обязательно: 3 ч. ложки в воду - и начнется цветочный фейерверк, из "замухрышки" превратится в красавицу
Герани в марте - обязательно: 3 ч. ложки в воду - и начнется цветочный фейерверк, из "замухрышки" превратится в красавицу

Опубликовано: 26 февраля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Герани в марте - обязательно: 3 ч. ложки в воду - и начнется цветочный фейерверк, из "замухрышки" превратится в красавицу
Герани в марте - обязательно: 3 ч. ложки в воду - и начнется цветочный фейерверк, из "замухрышки" превратится в красавицу
Legion-Media
Как удобрять герань натуральными компонентами для цветения

При пожелтении листьев у герани и отсутствия цветения необходимо принимать меры. Комнатное растение нуждается в подкормках в любое время года. Получится обойтись без дорогостоящих вариантов.

Герань не относится к капризным растениям, поэтому для нее подойдут народные подкормки, сделанные своими руками. Эти варианты станут более безопасными и эффективными. Канал «Сад и кухня» готовит удобрение из простых компонентов:

  • крахмал – 1 чайная ложка;
  • кефир – 1 чайная ложка;
  • сахар – 1 чайная ложка;
  • вода – 1 литр.

Для приготовления подкормки необходимо немного подогреть воду до теплого состояния. Считается, что именно такая температура позволяет растению лучше усваивать питательные вещества. Далее нужно добавить картофельный крахмал, кефир и сахар, тщательно перемешать состав.

Внесение подкормки

Полученную жидкость необходимо внести в горшок, стараясь не задевать листья и стебли герани. Если подкормка все-таки попала на части растения, то ее следует сразу удалить, не дожидаясь подсыхания. Использовать натуральное удобрение можно не чаще одного раза в месяц.

Результат будет заметен в ближайшие недели после первой подкормки. Именно тогда на герани начнут появляться цветочные шапки. Также полностью прекратится пожелтение листьев.

Рекомендация от цветовода:

«Необходимо дополнительно с подкормками в холодный период года включать подсветку для растения. Тогда герань будет здоровой, станет пышно цвести, листья будут всегда зелёными».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подкармливать герань глицерином.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
