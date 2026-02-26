Герани в марте - обязательно: 3 ч. ложки в воду - и начнется цветочный фейерверк, из "замухрышки" превратится в красавицу

При пожелтении листьев у герани и отсутствия цветения необходимо принимать меры. Комнатное растение нуждается в подкормках в любое время года. Получится обойтись без дорогостоящих вариантов.
Герань не относится к капризным растениям, поэтому для нее подойдут народные подкормки, сделанные своими руками. Эти варианты станут более безопасными и эффективными. Канал «Сад и кухня» готовит удобрение из простых компонентов:
- крахмал – 1 чайная ложка;
- кефир – 1 чайная ложка;
- сахар – 1 чайная ложка;
- вода – 1 литр.
Для приготовления подкормки необходимо немного подогреть воду до теплого состояния. Считается, что именно такая температура позволяет растению лучше усваивать питательные вещества. Далее нужно добавить картофельный крахмал, кефир и сахар, тщательно перемешать состав.
Внесение подкормки
Полученную жидкость необходимо внести в горшок, стараясь не задевать листья и стебли герани. Если подкормка все-таки попала на части растения, то ее следует сразу удалить, не дожидаясь подсыхания. Использовать натуральное удобрение можно не чаще одного раза в месяц.
Результат будет заметен в ближайшие недели после первой подкормки. Именно тогда на герани начнут появляться цветочные шапки. Также полностью прекратится пожелтение листьев.
Рекомендация от цветовода:
«Необходимо дополнительно с подкормками в холодный период года включать подсветку для растения. Тогда герань будет здоровой, станет пышно цвести, листья будут всегда зелёными».
