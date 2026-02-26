Городовой / Вопросы о Петербурге / Кто был архитектором Петропавловской крепости?
Кто был архитектором Петропавловской крепости?

Опубликовано: 26 февраля 2026 16:55
 Проверено редакцией
Кто был архитектором Петропавловской крепости?
Global Look Press/Zamir Usmanov
Главным архитектором Петропавловской крепости был швейцарец Доменико Трезини.

Петропавловская крепость — один из ключевых архитектурных символов Санкт-Петербурга, и её создание связано с именем выдающегося архитектора Доменико Трезини. Он стал главным архитектором проекта по перестройке первоначальных земляных укреплений в каменную крепость, а также автором многих значимых сооружений на её территории.

Роль Доменико Трезини

Трезини — швейцарский архитектор, который прибыл в Россию в 1703 году по приглашению русского посла Андрея Измайлова. С 1706 года он руководил работами по замене земляных валов Петропавловской крепости каменными.

Проект задумывал лично Пётр I, а первые планы составили саксонский инженер В. А. Кирштенштейн и французский инженер Ж. Г. Ламбер де Герен. Однако именно Трезини внёс решающий вклад в создание каменного облика крепости.

Архитектор применил в проекте принципиально новые для России того времени принципы фортификационного строительства, основанные на системе французского инженера Себастьена Ле Претр де Вобана. Крепость представляет собой удлинённый шестиугольник с бастионами, укрепляющими углы. Толщина стен бастионов достигала 20 метров (5–6 метров кирпичной стены снаружи и изнутри, между ними — земляная засыпка с толчёным кирпичом), высота — 12 метров.

Трезини также руководил строительством многих объектов внутри крепости:

  • Петропавловский собор (1712–1733 годы) — центральное сооружение ансамбля.
  • Петровские ворота (1716–1718 годы) — единственный сохранившийся образец триумфального сооружения петровского барокко.
  • Казармы, погреба и другие постройки.

Трезини считал строительство Петропавловской крепости своей «первейшей из главных работ».

Другие участники проекта

До 1705 года возведением первых дерево-земляных укреплений руководили Ж. Г. Ламбер и В. А. Кирштенштейн. С 1727 года и до окончания основных работ в 1740 году строительством руководил военный инженер граф Х. А. фон Миних.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
