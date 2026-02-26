Не вафельница и не духовка: вот как быстро приготовить вафельные трубочки со сгущенкой – и ничего не слипнется

Один из самых вкусных и сладких домашних десертов – вафельные трубочки с вареной сгущенкой. Готовятся они быстро, а на вкус просто волшебны. Рецептом поделилась автор Телеграм-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- сгущенное молоко – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 150 г;
- молоко – 100 мл;
- сливочное масло – 80 г;
- сахар – 100 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- соль.
Рецепт можно варьировать – например, вместо сгущенки добавить крем из взбитой сметаны или масла. Даже начинка необязательна: просто посыпьте трубочки сахарной пудрой, и они все равно будут объедение.
Способ приготовления
В первую очередь взбейте яйца с сахаром, чуть посолите. Яйца в итоге должны превратиться в пышную массу светлого цвета. Размягчите сливочное масло и добавьте его к яйцам, туда же влейте молоко.
Начинайте добавлять муку и при этом непрерывно помешивайте тесто – в нем не должно быть комочков. Постарайтесь добиться идеальной для трубочек консистенции, чтобы тесто лилось с ложки, но при этом не было таким жидким, как для блинов.
Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите 1,5 ст. л. теста, распределив его по всей поверхности. Маслом сковороду не смазывайте. Когда края приобретут золотистый оттенок, переверните блинчик и поджарьте его с другой стороны. После этого сразу же начинайте добавлять начинку и сворачивать трубочку, пока тесто не потеряло эластичность.
Затем оставьте трубочки пропитываться сгущенкой на 2-3 часа – и можно подавать на стол.
