Не вафельница и не духовка: вот как быстро приготовить вафельные трубочки со сгущенкой – и ничего не слипнется
Не вафельница и не духовка: вот как быстро приготовить вафельные трубочки со сгущенкой – и ничего не слипнется

Опубликовано: 26 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Простой рецепт вафельных трубочек со сгущенкой на сковороде

Один из самых вкусных и сладких домашних десертов – вафельные трубочки с вареной сгущенкой. Готовятся они быстро, а на вкус просто волшебны. Рецептом поделилась автор Телеграм-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • сгущенное молоко – 200 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 150 г;
  • молоко – 100 мл;
  • сливочное масло – 80 г;
  • сахар – 100 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • соль.

Рецепт можно варьировать – например, вместо сгущенки добавить крем из взбитой сметаны или масла. Даже начинка необязательна: просто посыпьте трубочки сахарной пудрой, и они все равно будут объедение.

Способ приготовления

В первую очередь взбейте яйца с сахаром, чуть посолите. Яйца в итоге должны превратиться в пышную массу светлого цвета. Размягчите сливочное масло и добавьте его к яйцам, туда же влейте молоко.

Начинайте добавлять муку и при этом непрерывно помешивайте тесто – в нем не должно быть комочков. Постарайтесь добиться идеальной для трубочек консистенции, чтобы тесто лилось с ложки, но при этом не было таким жидким, как для блинов.

Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите 1,5 ст. л. теста, распределив его по всей поверхности. Маслом сковороду не смазывайте. Когда края приобретут золотистый оттенок, переверните блинчик и поджарьте его с другой стороны. После этого сразу же начинайте добавлять начинку и сворачивать трубочку, пока тесто не потеряло эластичность.

Затем оставьте трубочки пропитываться сгущенкой на 2-3 часа – и можно подавать на стол.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить быстрые сметанники в тарталетках.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
