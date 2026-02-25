Городовой / Полезное / Сметанники в тарталетках за полчаса: простой и эффектный десерт – сметут со стола за секунду
Сметанники в тарталетках за полчаса: простой и эффектный десерт – сметут со стола за секунду

Опубликовано: 25 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Через 30 минут у вас будет вкуснейший десерт из доступных ингредиентов

Простые сметанники в тарталетках отличаются нежным сливочным вкусом и ванильным ароматом. Если у вас есть свежие или замороженные ягоды – отлично, они подойдут для начинки. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • тарталетки – 15 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • ягоды;
  • сметана 20%;
  • сахар – 50 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления

Заранее поставьте духовку разогреваться до 170 °C.

Взбейте в емкости все ингредиенты до достижения однородной консистенции. Разложите на противне тарталетки и заполните их полученной массой, чуть не доходя до конца бортиков. В каждую тарталетку положите 1-3 ягоды.

Засуньте противень в духовку и выпекайте сметанники примерно 25 минут.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить быстрый капустный пирог на сковороде.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
