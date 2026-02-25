Сметанники в тарталетках за полчаса: простой и эффектный десерт – сметут со стола за секунду

Простые сметанники в тарталетках отличаются нежным сливочным вкусом и ванильным ароматом. Если у вас есть свежие или замороженные ягоды – отлично, они подойдут для начинки. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- тарталетки – 15 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- ягоды;
- сметана 20%;
- сахар – 50 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления
Заранее поставьте духовку разогреваться до 170 °C.
Взбейте в емкости все ингредиенты до достижения однородной консистенции. Разложите на противне тарталетки и заполните их полученной массой, чуть не доходя до конца бортиков. В каждую тарталетку положите 1-3 ягоды.
Засуньте противень в духовку и выпекайте сметанники примерно 25 минут.
