Ленивый пирог на сковороде – все смешать и пожарить: капуста, сыр + еще 1 ингредиент – и домашняя выпечка приглашает на чай

Опубликовано: 20 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как быстро и просто приготовить пирог с капустой на сковороде

Современные хозяйки особенно ценят рецепты, которые не требуют особых усилий и затрат времени. Один из них – капустный пирог на сковороде. Рецептом и особенностями приготовления поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • капуста – 250 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • твердый сыр – 70 г;
  • мука – 100 г;
  • соль и перец;
  • масло для жарки.

Для разнообразия можно добавить к капусте кабачок, зеленый лук, укроп. Попробуйте заменить сыр творогом для мягкого сливочного вкуса. Часть муки можно заменить овсяными хлопьями – любители ПП обязательно это оценят.

Способ приготовления

Как можно тоньше нашинкуйте капусту и перетрите ее руками. Добавьте к ней яйца и перемешайте. Мелко нарежьте лук и добавьте к остальным ингредиентам. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в основную массу. Далее идет черед соли и перца. Все хорошо перемешайте, чтобы специи распределились равномерно.

Смажьте сковороду маслом и поставьте на средний огонь. Выложите на нее тесто. Как только низ уплотнится и подрумянится, можно переворачивать.

Лайфхак: разделите пирог на части прямо во время приготовления и переверните каждую часть. Так выпечка сохранит свою форму и не развалится.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт сливочно-грибной начинки для блинов.

Татьяна Идулбаева
