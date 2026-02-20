Ленивый пирог на сковороде – все смешать и пожарить: капуста, сыр + еще 1 ингредиент – и домашняя выпечка приглашает на чай

Современные хозяйки особенно ценят рецепты, которые не требуют особых усилий и затрат времени. Один из них – капустный пирог на сковороде. Рецептом и особенностями приготовления поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- капуста – 250 г;
- яйца – 3 шт.;
- лук – 1 шт.;
- твердый сыр – 70 г;
- мука – 100 г;
- соль и перец;
- масло для жарки.
Для разнообразия можно добавить к капусте кабачок, зеленый лук, укроп. Попробуйте заменить сыр творогом для мягкого сливочного вкуса. Часть муки можно заменить овсяными хлопьями – любители ПП обязательно это оценят.
Способ приготовления
Как можно тоньше нашинкуйте капусту и перетрите ее руками. Добавьте к ней яйца и перемешайте. Мелко нарежьте лук и добавьте к остальным ингредиентам. Сыр натрите на крупной терке и добавьте в основную массу. Далее идет черед соли и перца. Все хорошо перемешайте, чтобы специи распределились равномерно.
Смажьте сковороду маслом и поставьте на средний огонь. Выложите на нее тесто. Как только низ уплотнится и подрумянится, можно переворачивать.
Лайфхак: разделите пирог на части прямо во время приготовления и переверните каждую часть. Так выпечка сохранит свою форму и не развалится.
Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт сливочно-грибной начинки для блинов.