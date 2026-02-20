Городовой / Город / Циклоны отступают, 23 февраля — лучший день для петербуржцев
Циклоны отступают, 23 февраля — лучший день для петербуржцев

Опубликовано: 20 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Поскольку атмосферные вихри будут приходить с запада, температура повысится.

По данным главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в регионе пока сохраняется относительно благоприятная ситуация с осадками: в городе слой снега составил 2–7 см, в отличие от Москвы, где из-за циклона накопилось до 19 см.

Значительный снегопад затронул только восточные районы Ленинградской области.

Циклон движется к Вологде, в Петербурге осадки продлятся до второй половины дня, затем закончатся. Ночью температура опустится до -10…-12 °C. Тем временем формируется новый циклон, который скоро достигнет края; поскольку вихри будут надвигаться с запада, воздух потеплеет.

В субботу осадков не ожидается, дневная температура составит -1…-3 °C. В воскресенье прогнозируются снегопады и метели, юго-западный ветер усилится до 7–12 м/с (в прибрежных зонах порывы до 15–17 м/с), при этом температура удержится на уровне -1…-3 °C.

Синоптик подчеркнул, что 23 февраля будет удачным днем: без серьезных осадков, с возможными просветами. Ночью похолодает до -8…-10 °C, днем — -2…-4 °C, ветер утихнет и перейдет на восточный.

Автор:
Юлия Аликова
