Где в Санкт-Петербурге работает выставка работ Куинджи?

Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» проходит в корпусе Бенуа Русского музея до 30 марта 2026 года.

Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» в Санкт-Петербурге — это масштабное погружение в мир одного из самых загадочных и талантливых пейзажистов XIX века. Она проходит в корпусе Бенуа Русского музея и стала настоящим культурным событием, сравнимым с суперпопулярными выставками Карла Брюллова, Василия Сурикова и Виктора Васнецова. Экспозиция работает до 30 марта 2026 года.

Суть экспозиции

В основе выставки — собрание Русского музея, которое является самой большой и репрезентативной коллекцией произведений Архипа Куинджи в мире. 202 работы из фондов музея дополнены полотнами из других ведущих музеев страны, некоторые из которых ранее не экспонировались в Санкт-Петербурге. Всего в экспозиции представлено более 200 произведений.

Главная тема — свет, который для Куинджи становится не только художественным приёмом, но и философской категорией. Выставка строится как рассказ о поиске художника: от реалистических полотен, близких передвижникам, до мистических и почти абстрактных пейзажей, где свет становится главным героем.

Посетители могут проследить творческий путь мастера — от ранних работ до шедевров, вошедших в золотой фонд русской живописи, таких как «Лунная ночь на Днепре», «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное».

Особенности экспозиции

Пространственная концепция выставки имитирует особенности мастерской художника на Васильевском острове, где он создал большинство своих шедевров. Как и многие художники XIX века, Куинджи работал при естественном свете, поэтому в экспозиции используется рассеянный свет, и произведения демонстрируются именно в таком освещении.

Особое внимание уделено картине «Лунная ночь на Днепре». Она представлена в отдельном полутёмном пространстве. Это произведение вызвало сенсацию в 1880 году, когда Куинджи организовал первую в России выставку одной картины.

Интерактивный проект

В рамках выставки создан интерактивный мультимедийный проект «Свет как эксперимент», посвящённый творчеству Архипа Куинджи и научным открытиям XIX века. Он показывает, как художник работал со светом и цветом, сочетая художественные приёмы с достижениями химии, физики и оптики.

