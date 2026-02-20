Городовой / Город / Шок-цены на огурцы: Петербург впереди Москвы
Шок-цены на огурцы: Петербург впереди Москвы

Опубликовано: 20 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova
Самые высокие цены на свежий овощ сейчас в Норильске.

В Санкт-Петербурге огурцы дороже, чем в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

В среднем в магазинах Северной столицы цена на них достигает 331,9 рубля за килограмм, в то время как в Москве — около 305,3 рубля. При этом в некоторых местах зеленый овощ обходится значительно дороже.

Ассоциация обновила статистику по средним розничным ценам на огурцы по регионам России.

Самые высокие стоимости свежих огурцов зафиксированы в Норильске — 1061,5 рубля за килограмм — и в Анадыре — 989 рублей за килограмм, — отметили в информагентстве.

Минимальные цены наблюдаются в Дербенте, где зимой огурцы стоят всего 135 рублей за килограмм. В Майкопе цена тоже остается доступной — 165,3 рубля за кило.

Автор:
Юлия Аликова
