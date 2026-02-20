Не город, а "уральский Иерусалим": уникальное и уютное место – где находится и что в нем посмотреть

Маленький, затерянный, но сказочно красивый городок

В 306 километрах севернее Екатеринбурга находится очень маленький, затерявшийся на просторах Урала, городок. Интересный, уютный и красивый. Он считается духовной столицей Урала, поэтому в народе получил название "уральский Иерусалим". Об этом уникальном городке рассказал автор Дзен-канала "Беспорядочные путешествия" (18+).

Речь идет о Верхотурье. Город был основан в 1598 году в рамках одной из государственной экспедиции в Сибирь. Это самый первый город на Урале. Сегодня в нем проживает всего 6455 человек, но несмотря на это, в Верхотурье очень много интересных и уникальных мест, достойных внимания путешественника.

Что посмотреть в Верхотурье

Верхотурский кремль

Городовой ру

Главной достопримечательностью и визитной карточкой Верхотурья считается Верхотурский кремль, построенный в 1712 году на скале Троицкий камень по указу Петра I. Это самый маленький кремль в России и единственное каменное сооружение на Урале. Лучший вид на него открывается с подвесного пешеходного моста через реку Туру – излюбленного места для фотографий туристов.

Троицкий собор

Городовой ру

Основное сооружение Верхотурского кремля – Троицкий собор. Он был построен 1709 году в стиле Московского барокко по указу Петра I. Троицкий собор состоит из храма, трапезной и колокольни, высота которой составляет 40,5 метра.

Туристов восхищает узорная кладка наличников и карнизов, зеленые изразцы и гармонирующие с ними элементы 8-угольных окон южной стороны собора. Даже советские власти понимали униткальность и архитектурную ценность Троицкого собора, поэтому не стали его разрушать и переоборудовать под зерновые амбары.

Городовой ру

По желанию путешественники могут подняться на колокольню и насладиться захватывающим видом на город и Свято-Николаевский монастырь.

Свято-Николаевский мужской монастырь

Городовой ру

Он был основан в 1604 году и стал первой православной обителью России за Уралом. Здесь сохранились 3 храма из 4 и 3 каменные башни из 6. Широкую известность монастырь получил с обретением мощей святого Симеона Верхотурского, который считается небесным покровителем уральской земли. Здесь любил бывать Григорий Распутин, и даже собирался приехать Николай II, но началась Первая мировая война, и поездку отменили.

Мощи святого Симеона Верхотурского находятся в Крестовоздвиженском соборе монастыря. Это третий по объему храм в стране, который уступает только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Петербурге. Он способен вместить более 4000 человек.

Свято-Покровский женский монастырь

От мужского монастыря стоит прогуляться в Покровский женский монастырь, основанный в 1621 году и получивший известность как место ссылки царских невест. Здесь в свое время пребывала Мария Холопова, невеста Михаила Фёдоровича. В монастыре наставляли в вере язычников и принимали на покаяние раскольниц и женщин, отбывающих наказание.

Городовой

В настоящее время местные монахини здесь содержат экзотических для Урала животных — альпак, которые пользуются большой популярностью у туристов.

Legion-Media

Кроме того, при Свято-Покровском женском монастыре вот уже несколько лет работает своя сыроварня. В монастырской лавке можно купить натуральную молочную продукцию: сыр, масло, творог, кисломолочные напитки, йогурты, вареное сгущенное молоко.

Городовой ру

В целом Верхотурье – небольшой городок, затерянный на уральских просторах, где сохранилось удивительно много построек, включая гимназии, земскую больницу, реальное училище, чайную лавку, усадьбы и жилые дома. Все они находятся в шаговой доступности от главной площади. Прогуляться по улицам Верхотурья очень увлекательно и при этом неутомительно.

Ранее мы сообщали, какой город считается крепостью России с западных рубежей.