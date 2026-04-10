Сколько идет «Сапсан» от Москвы до Санкт-Петербурга?

Время в пути на поезде «Сапсан» от Москвы до Санкт-Петербурга варьируется от 3 часов 47 минут до 4 часов 10 минут в зависимости от конкретного рейса. Средняя продолжительность поездки составляет около 3 часов 58 минут. Расстояние между двумя столицами — примерно 707 километров.

Почему время в пути отличается?

Разница в продолжительности поездки связана с расписанием и количеством остановок. «Сапсаны» отправляются ежедневно в течение всего дня — с раннего утра до позднего вечера. В день выполняется около 13 рейсов в каждую сторону. Некоторые поезда делают остановки в городах по пути следования (например, в Твери, Бологом, Окуловке, Чудово), что увеличивает время в пути.

Интересные факты о «Сапсане»

Название и скорость. Поезд получил название в честь сокола-сапсана — самой быстрой птицы в мире, которая во время пикирования может развивать скорость до 322 км/ч. «Сапсан» способен двигаться со скоростью до 250 км/ч, хотя технически может разгоняться до 300–350 км/ч. На участке Окуловка — Малая Вишера его скорость достигает 230–240 км/ч.

Немецкие корни и адаптация. Вагоны и локомотивы «Сапсана» разработаны компанией Siemens AG специально для России и получили маркировку Velaro RUS. Поезд адаптирован к российским климатическим условиям: он может работать при температурах от –50 °C до +40 °C.

Длина и вместимость. Состав из 10 вагонов имеет длину около 250 метров и вмещает 509–543 пассажира. В периоды повышенного спроса курсируют сдвоенные составы из 20 вагонов (длина — около 500 метров, вместимость — до 1086 пассажиров).

Безопасность и технологии. В каждом вагоне есть табло, на котором отображается текущая скорость поезда. «Сапсан» оснащён системой рекуперации, которая позволяет возвращать часть энергии при торможении, снижая расход электроэнергии. Для повышения безопасности используется автоматизированное переключение тормоза с электродинамического на пневматический режим, а также механические стояночные тормоза с пружинными накопителями энергии. В случае гололёда под колёса автоматически высыпается морской песок из специальных ёмкостей в вагонах.

Исторические вехи. Регулярное движение «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом началось 18 декабря 2009 года. Эта дата получила название «День высоких скоростей». В 2014 году сдвоенный состав «Сапсана» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый протяжённый высокоскоростной поезд в мире.

