Трагедия на Камчатке: петербургские студенты погибли в походе

Опубликовано: 10 апреля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru
Пятерых выживших эвакуировали.

Стали известны личности туристов, погибших на Камчатке: это 24-летний Сергей В. и 22-летний Фёдор Р. Об этом сообщил источник издания 78.ru.

Оба парня родом из Санкт-Петербурга и обучаются в Горном университете. Пятерых уцелевших уже эвакуировали и госпитализировали, с ними проводят работу психологи.

По информации источника, Фёдор Р. обладал большим опытом походов и участвовал в них неоднократно.

Ранее сообщалось, что группа из девяти человек начала организованный тур по Камчатке в конце марта 2026 года, но на маршруте между участниками возник конфликт, из-за которого команда разделилась на две части.

Юлия Аликова
