Трагедия на Камчатке: петербургские студенты погибли в походе

Стали известны личности туристов, погибших на Камчатке: это 24-летний Сергей В. и 22-летний Фёдор Р. Об этом сообщил источник издания 78.ru.
Оба парня родом из Санкт-Петербурга и обучаются в Горном университете. Пятерых уцелевших уже эвакуировали и госпитализировали, с ними проводят работу психологи.
По информации источника, Фёдор Р. обладал большим опытом походов и участвовал в них неоднократно.
Ранее сообщалось, что группа из девяти человек начала организованный тур по Камчатке в конце марта 2026 года, но на маршруте между участниками возник конфликт, из-за которого команда разделилась на две части.