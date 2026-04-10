При каких царях Санкт-Петербург был столицей - не только при Петре I: исторический факт

На данный момент столицей России является Москва, но так было не всегда. Длительное время главным городом империи считался Санкт-Петербург, из-за чего именно здесь проживали монархи. В эпоху каких царей город на Неве являлся столицей?
Город имел такой статус обширный период времени – с 1712 по 1918 годы. Решение о переносе столицы из Москвы в Санкт-Петербург было принято Петром I. Российскому императору хотелось обеспечить выход к Балтийскому морю, укрепить отношения с Европой, развить морской флот и провести модернизацию города по подобию европейских стран.
Также в качестве столицы Санкт-Петербург использовался при следующих правителях:
- Екатерина I;
- Петр II;
- Анна Иоанновна;
- Елизавета Петровна;
- Екатерина II;
- Павел I;
- Александр I;
- Николай I;
- Александр II;
- Александр III;
- Николай II.
Так продолжалось до 1918 года, пока советское правительство не перенесло столицу в Москву. Власти посчитали, что это необходимо ради безопасности правительства в условиях Первой мировой войны. Москва располагалась в центре страны, из-за чего она имела мощную связь с остальными городами.
Ранее портал «Городовой» рассказал, разводят ли мосты на территории Санкт-Петербурга в мае.