Городовой / Вопросы о Петербурге / При каких царях Санкт-Петербург был столицей - не только при Петре I: исторический факт
Эти 5 растений больше никогда не посажу весной: хлопот не оберешься, а урожая с гулькин нос — трата времени Полезное
Какой режим работы колоннады Исаакиевского собора? Вопросы о Петербурге
Советский салат, который сводил с ума отдыхающих в Гаграх: легендарная "Чайка" за 10 минут Полезное
Санкт-Петербург признан самым «ночным» среди городов-миллионников России Город
Сколько часов лететь от Санкт-Петербурга до Дубая? Вопросы о Петербурге
При каких царях Санкт-Петербург был столицей - не только при Петре I: исторический факт

Опубликовано: 10 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург был столицей империи на протяжении двух веков

На данный момент столицей России является Москва, но так было не всегда. Длительное время главным городом империи считался Санкт-Петербург, из-за чего именно здесь проживали монархи. В эпоху каких царей город на Неве являлся столицей?

Когда Санкт-Петербург являлся столицей

Город имел такой статус обширный период времени – с 1712 по 1918 годы. Решение о переносе столицы из Москвы в Санкт-Петербург было принято Петром I. Российскому императору хотелось обеспечить выход к Балтийскому морю, укрепить отношения с Европой, развить морской флот и провести модернизацию города по подобию европейских стран.

Также в качестве столицы Санкт-Петербург использовался при следующих правителях:

  • Екатерина I;
  • Петр II;
  • Анна Иоанновна;
  • Елизавета Петровна;
  • Екатерина II;
  • Павел I;
  • Александр I;
  • Николай I;
  • Александр II;
  • Александр III;
  • Николай II.

Так продолжалось до 1918 года, пока советское правительство не перенесло столицу в Москву. Власти посчитали, что это необходимо ради безопасности правительства в условиях Первой мировой войны. Москва располагалась в центре страны, из-за чего она имела мощную связь с остальными городами.

Ранее портал «Городовой» рассказал, разводят ли мосты на территории Санкт-Петербурга в мае.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
