Разводят ли мосты на территории Санкт-Петербурга в мае - вопрос, волнующий многих туристов: есть нюансы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не бархатцы и не петунии: 1 цветок превратит любой балкон в райские кущи: пышные облака цветов с мая по октябрь Полезное
Демографический поворотный момент: петербурженки планируют первую беременность ближе к 30 годам Город
Отдых в Кисловодске: где остановиться и поесть – лучшие места без переплат Полезное
Грязные садовые инструменты – гибель урожая: как подготовить инвентарь к сезону – подробное руководство Полезное
Полиция ищет убийц собак «ЛизаАлерт» после тренировки в Пскове Город
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Разводят ли мосты на территории Санкт-Петербурга в мае - вопрос, волнующий многих туристов: есть нюансы

Опубликовано: 9 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Будут ли разводиться мосты в последний месяц весны

Приближаются майские праздники, поэтому многие россияне уже начали планировать поездку в Санкт-Петербург. Путешественники любят Северную столицу не только из-за большого количества архитектурных достопримечательностей, но и мостов. Каждому хочется увидеть процесс развода конструкций своими глазами. Но подходит ли май для этой цели?

Мосты начинают разводиться после 10 апреля, когда запускается период навигации. Точное время обычно связано с графиком движения судов. Актуальную информацию советуем узнавать на официальном сайте «Мостотрест» или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Разводятся ли мосты в мае

Разводка мостов происходит в мае на регулярной основе. Этот месяц считается одним из лучших для наблюдения, так как именно в мае стартуют белые ночи. Мосты начинают разводиться в промежутке с 1:10 до 5:00 утра.

Однако важно учесть предстоящие майские праздники. В ночь с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая мосты разводиться не будут. В остальные дни ограничений нет.

"Согласно п. 4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации", - сообщает источник.

При ремонте, обслуживании мостов, а также в случае экстренных ситуаций развод конструкций может смещаться или прекращаться полностью. Необходимую информацию следует уточнять на сайте или в приложении.

Ранее портал «Городовой» рассказал, почему Санкт-Петербург был переименован в Ленинград.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью