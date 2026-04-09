Разводят ли мосты на территории Санкт-Петербурга в мае - вопрос, волнующий многих туристов: есть нюансы

Будут ли разводиться мосты в последний месяц весны

Приближаются майские праздники, поэтому многие россияне уже начали планировать поездку в Санкт-Петербург. Путешественники любят Северную столицу не только из-за большого количества архитектурных достопримечательностей, но и мостов. Каждому хочется увидеть процесс развода конструкций своими глазами. Но подходит ли май для этой цели?

Мосты начинают разводиться после 10 апреля, когда запускается период навигации. Точное время обычно связано с графиком движения судов. Актуальную информацию советуем узнавать на официальном сайте «Мостотрест» или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Разводятся ли мосты в мае

Разводка мостов происходит в мае на регулярной основе. Этот месяц считается одним из лучших для наблюдения, так как именно в мае стартуют белые ночи. Мосты начинают разводиться в промежутке с 1:10 до 5:00 утра.

Однако важно учесть предстоящие майские праздники. В ночь с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая мосты разводиться не будут. В остальные дни ограничений нет.

"Согласно п. 4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации", - сообщает источник.

При ремонте, обслуживании мостов, а также в случае экстренных ситуаций развод конструкций может смещаться или прекращаться полностью. Необходимую информацию следует уточнять на сайте или в приложении.

