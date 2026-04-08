Почему Санкт-Петербург в СССР был переименован в Ленинград: исторический факт

За время существования Северная столица несколько раз меняла название. Город успел побывать и Санкт-Петербургом, и Петроградом, и Ленинградом. На каждую смену названий находились свои причины. Особые вопросы у туристов вызывает названия «Петроград» и «Ленинград».
Петроград
Такое название город получил во время Первой мировой войны по приказу Николая II. Решение вызвало возмущения интеллигенции, однако название сохранялось с 1914 по 1924 годы.
Ленинград
Петроград был переименован в Ленинград 26 января 1924 года, спустя несколько дней после смерти В. И. Ленина. На это нашлось несколько причин:
- Желание увековечить память Ленина. После смерти вождя советские власти начали присваивать имя Ленина улицам в городах, при этом прозвучала инициатива переименовать и Петроград. Решение было принято II Всесоюзным съездом Советов.
- Политический смысл. Название «Петроград» ассоциировалось у всех с имперским прошлым, поэтому необходимо было что-то делать. Решение о переименовании в Ленинград позволило обозначить переход к новой эпохе.
- Символ революции. Город на Неве считался «колыбелью трех революций», но название «Петроград» не позволяло подчеркнуть этот статус.
Название «Санкт-Петербург» вновь появилось только в 1991 году, при этом решение принималось не властями, а жителями города.
