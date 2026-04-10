Что посмотреть в Питере на майские-2026: гид для тех, кто впервые в Северной столице

Если в ближайшие майские каникулы вы впервые решили посетить Санкт-Петербург, то вам точно пригодится гид, который подскажет, где тут самые эффектные места. Питер в мае - это солнечный, цветущий, зеленый город с парадными залами, ветром Невы, уютными кофейнями и шикарными прогулками по реке. Расскажем, что обязательно нужно посетить в Северной столице в мае, если вы впервые приехали в этот город.

Перечислим 8 самых интересных питерских локаций.

Дворцовая площадь и Эрмитаж

Побывать в Питере и не заглянуть в Эрмитаж - сродни преступлению. Помните, что Эрмитаж - это не просто позолоченные залы, это еще и современное искусство в Главном штабе. Но за один раз лучше не пытаться обойти все залы - так вы не успеете насладиться невероятным творчеством. Лучше возьмите билет на утро и выберите один маршрут, например, классику или импрессионистов.

Исаакиевский собор и колоннада

А здесь вы сможете увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Перед вами откроется потрясающая панорама города. Особенно эффектно будет перед закатом. В мае солнце садится поздно, и город в «золотой час» выглядит очень впечатляюще, как на картине.

Спас на Крови и канал Грибоедова

А этот храм построен на месте, где погиб Александр II. Даже если вы особо не интересуетесь религией, то придете в восхищение от мозаики внутри. А после осмотра прогуляйтесь вдоль канала в сторону Невского проспекта - здесь можно сделать очень эффектные фотоснимки.

Петергоф

В мае в Петергофе уже вовсю работают фонтаны - в 2026 году их откроют уже 25 апреля. Да, на открытие вы не успеете, но это еще лучше, ведь в майские каникулы уже не будет столь плотной толпы туристов, которая обычно собирается здесь в день открытия. Петергоф по праву называют "русским Версалем" из-за сходства в архитектурном стиле, планировке и концепции создания. Добраться до Петергофа в 2026 году можно на «Ласточке» или на «Метеоре».

Новая Голландия

Так называется рукотворный остров, который стал эталоном современного Петербурга. Туристов поражают здесь газоны и хипстерские лавки, а в ближайшем книжном магазине можно приобрести уникальные издания о кино и Санкт-Петербурге.

Севкабель Порт

А это уже место встречи города с морем. Ранее на этом месте действовал кабельный завод, а теперь локация превратилась в модное современное пространство с видом на Финский залив и огромный вантовый мост. Рекомендуем посетить это место вечером, чтобы вволю насладиться шумом волн и индустриальным пейзажем и ощутить полную свободу.

Речная прогулка по каналам

И, конечно, в мае нельзя не прокатиться по реке и не полюбоваться городом с воды. Именно с уровня реки Питер выглядит особенно эффектно. Самые впечатляющие экскурсии проводятся на Неве, но не забудьте взять с собой плед - на воде всегда холодно.

Цветущие сакуры

Чтобы полюбоваться нежной и яркой цветущей декоративной вишней, не обязательно лететь в Японию. Именно майские праздники идеально выпадают на пик цветения сакур в Санкт-Петербурге. Увидеть это потрясающее явление можно в следующих местах:

Сад дружбы;

Приморский парк Победы;

Сад-партер у Смольного собора;

Парк «Тихий отдых»;

Сад Ивана Фомина.

Ранее "Городовой" рассказывал о бесплатных малоизвестных местах в Питере, которые стоит посетить каждому туристу.