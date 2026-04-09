Италия в пролете: в Санкт-Петербурге мостов больше, чем в Венеции — назовем самые "фотогеничные"

Какие мосты в Питере больше всего подойдут для кадрового фона

Санкт-Петербург часто называют "Северной Венецией". И действительно, изначально Петр Первый был вдохновлен именно этим итальянским городом и пожелал построить нечто подобное и в России. Между тем проект Петра Первого превзошел своего европейского "прародителя" - мостов в нем теперь еще больше, чем в Венеции. Расскажем об этом подробнее, а также назовем самые красивые мосты Санкт-Петербурга, на фоне которых можно сделать самые эффектные фото.

В наши дни Санкт-Петербург насчитывает более 800 мостов, включая пешеходные, и это не считая переправ в пригородах. А в Венеции всего около 400 мостов. Как видите, разница колоссальная - мостов в Питере больше в два раза.

Самый известный мост, конечно же, Дворцовый - именно на фоне него фотографируются ежегодно миллионы туристов. Особенно впечатляюще он выглядит в ночное время при разведении. Также внимания гостей города заслуживают Троицкий мост с изящным дизайном и однокрылой разводкой, Благовещенский мост с исторической архитектурой, Биржевой мост Ростральными колоннами и Биржей и Аничков мост (не является разводным), украшенный знаменитыми скульптурами «Укрощение коня» работы Клодта.

Разводные мосты — это отдельный вид искусства и повод не проспать ночь, но туристам могут быть интересны и другие мосты. Например, Большой Обуховский или "Мост Вантовый" — самая длинная переправа города, а самая миниатюрная — Львиный мостик.

