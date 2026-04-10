Не яйца, а экспонаты Эрмитажа: взяла пену для бритья — получила эффектные размытые узоры
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не яйца, а экспонаты Эрмитажа: взяла пену для бритья — получила эффектные размытые узоры

Опубликовано: 10 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как покрасить яйца при помощи пены для бритья

Окрашивание яиц - это традиционное занятие в Пасху. Для окрашивания яиц можно собраться всей семьей - эта интересная процедура объединит домочадцев и наполнит дом теплой и светлой атмосферой, как раз такой, какая и должна царить в праздник Пасхи. Раздайте детям кисточки и красители - пусть проявят фантазию и нарисуют на скорлупе что хотят, либо используйте любые другие творческие материалы для преображения яиц. Предлагаем в этом году применить принципиально новый метод окрашивания - при помощи пены для бритья.

При использовании пены рисунки на скорлупе получаются яркие, размытые, абстрактные, и от этого яйца выглядят особенно эксклюзивными и привлекательными - такой окраски точно ни у кого больше не найдете. Да даже двух одинаковых яиц у вас не получится. Рассказываем, как покрасить яйца пеной для бритья:

  1. Выдавите пену для бритья в миску.
  2. Разведите кипятком пищевые красители. Чем больше цветов, тем интереснее получится узор.
  3. Вылейте разведенные красители в пену, не перемешивая.
  4. Аккуратно опустите остывшие вареные яйца в разноцветную пену на 10 минут.
  5. Осторожно очистите каждое яйцо от излишек пены салфеткой, стараясь не повредить рисунок.
  6. Смажьте скорлупу яичным белком для дополнительного мерцания.

Яйца получаются яркие, разноцветные, с произвольным красивым рисунком - дарить такие одно удовольствие! Легко, быстро, дешево и красиво.

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить блины на Пасху по рецепту бабушки: начинка огонь — никто не догадается, что внутри.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью