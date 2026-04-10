Не яйца, а экспонаты Эрмитажа: взяла пену для бритья — получила эффектные размытые узоры

Как покрасить яйца при помощи пены для бритья

Окрашивание яиц - это традиционное занятие в Пасху. Для окрашивания яиц можно собраться всей семьей - эта интересная процедура объединит домочадцев и наполнит дом теплой и светлой атмосферой, как раз такой, какая и должна царить в праздник Пасхи. Раздайте детям кисточки и красители - пусть проявят фантазию и нарисуют на скорлупе что хотят, либо используйте любые другие творческие материалы для преображения яиц. Предлагаем в этом году применить принципиально новый метод окрашивания - при помощи пены для бритья.

При использовании пены рисунки на скорлупе получаются яркие, размытые, абстрактные, и от этого яйца выглядят особенно эксклюзивными и привлекательными - такой окраски точно ни у кого больше не найдете. Да даже двух одинаковых яиц у вас не получится. Рассказываем, как покрасить яйца пеной для бритья:

Выдавите пену для бритья в миску. Разведите кипятком пищевые красители. Чем больше цветов, тем интереснее получится узор. Вылейте разведенные красители в пену, не перемешивая. Аккуратно опустите остывшие вареные яйца в разноцветную пену на 10 минут. Осторожно очистите каждое яйцо от излишек пены салфеткой, стараясь не повредить рисунок. Смажьте скорлупу яичным белком для дополнительного мерцания.

Яйца получаются яркие, разноцветные, с произвольным красивым рисунком - дарить такие одно удовольствие! Легко, быстро, дешево и красиво.

