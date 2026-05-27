Готовлю лимонный пирог так, что он не получается слишком кислым: нежность в каждом кусочке
Готовлю лимонный пирог так, что он не получается слишком кислым: нежность в каждом кусочке

Опубликовано: 27 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Десерт, который съедают за один вечер.

Этот пирог получился не про кислоту, а про мягкость и лёгкую кислинку. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".

Ингредиенты:

  • мука — 200 г,
  • сливочное масло — 100 г,
  • сахар — 2-3 ст. л. (для теста)
  • соль — по вкусу,
  • яйца — 3 шт.,
  • сахар — 120 г,
  • сметана или сливки — 200 г,
  • лимон — 1 шт. (цедра + сок),
  • крахмал — 1 ст. л.

Приготовление

Растираю сливочное масло с мукой, добавляю щепотку соли, яйцо и сахар. Быстро собираю тесто, не вымешивая долго. Оно должно получиться мягким, но не липким. Убираю его в холодильник примерно на 15 минут.

Готовлю лимонный пирог так, что он не получается слишком кислым: нежность в каждом кусочке - image 1

Для начинки я слегка взбиваю яйца с сахаром. Добавляю сметану, лимонную цедру и немного сока (всегда начинаю с половины лимона, чтобы вкус был мягче). Затем добавляю крахмал и хорошо перемешиваю.

Приступаю к сборке. Тесто распределяю по форме, формируя аккуратные бортики. Выливаю начинку и слегка постукиваю формой по столу, чтобы вышли пузырьки воздуха.

Выпекаю при 170-180 градусах около 40-45 минут. После выпечки я обязательно даю пирогу полностью остыть.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Я добавляю в начинку немного жидкой ванили — так вкус пирога получается ещё интереснее.

