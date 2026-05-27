Готовлю лимонный пирог так, что он не получается слишком кислым: нежность в каждом кусочке
Этот пирог получился не про кислоту, а про мягкость и лёгкую кислинку. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".
Ингредиенты:
- мука — 200 г,
- сливочное масло — 100 г,
- сахар — 2-3 ст. л. (для теста)
- соль — по вкусу,
- яйца — 3 шт.,
- сахар — 120 г,
- сметана или сливки — 200 г,
- лимон — 1 шт. (цедра + сок),
- крахмал — 1 ст. л.
Приготовление
Растираю сливочное масло с мукой, добавляю щепотку соли, яйцо и сахар. Быстро собираю тесто, не вымешивая долго. Оно должно получиться мягким, но не липким. Убираю его в холодильник примерно на 15 минут.
Для начинки я слегка взбиваю яйца с сахаром. Добавляю сметану, лимонную цедру и немного сока (всегда начинаю с половины лимона, чтобы вкус был мягче). Затем добавляю крахмал и хорошо перемешиваю.
Приступаю к сборке. Тесто распределяю по форме, формируя аккуратные бортики. Выливаю начинку и слегка постукиваю формой по столу, чтобы вышли пузырьки воздуха.
Выпекаю при 170-180 градусах около 40-45 минут. После выпечки я обязательно даю пирогу полностью остыть.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Я добавляю в начинку немного жидкой ванили — так вкус пирога получается ещё интереснее.
Ранее мы писали о том, как приготовить вкусные лепёшки со шпинатом.