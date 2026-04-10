Петербург раскрывает крылья: разводка мостов стартовала в Северной столице

В Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля начинается традиционный сезон разводки мостов через Неву, объявила пресс-служба городской администрации.
Сначала поднимутся Дворцовый и Троицкий мосты, а с 20 апреля к ним подключатся переправы через Большую Невку.
Расписание движения судовых караванов будет определяться погодой и заявками от администрации "Волго-Балт".
График и исключения
Мосты разводят по строгому расписанию, но опускают раньше после прохода всех судов, чтобы минимизировать пробки для автомобилей.
Разводки не проводятся в праздничные ночи (с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня, с 4 на 5 ноября), а также при заморозках, сильном ветре или высоком уровне воды.
Обычно сезон на Неве, Большой и Малой Невке длится с 10 апреля по 30 ноября, а на Большой Невке — с 20 апреля по 15 ноября.
Новый мост и значение
Разводные мосты — визитная карточка Петербурга, элемент транспортной системы и основа навигации по Неве.
В 2026 году Большой Смоленский мост станет 13-й разводной переправой: его пролет поднимут на 72 градуса примерно на месяц для прохода крупных судов и демонтажа временных защит опор после ледохода, после чего разводка перейдет по графику, отметил губернатор Александр Беглов.