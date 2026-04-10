Петербург раскрывает крылья: разводка мостов стартовала в Северной столице

Мосты разводят строго согласно графику.

В Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля начинается традиционный сезон разводки мостов через Неву, объявила пресс-служба городской администрации.

Сначала поднимутся Дворцовый и Троицкий мосты, а с 20 апреля к ним подключатся переправы через Большую Невку.

Расписание движения судовых караванов будет определяться погодой и заявками от администрации "Волго-Балт".

График и исключения

Мосты разводят по строгому расписанию, но опускают раньше после прохода всех судов, чтобы минимизировать пробки для автомобилей.

Разводки не проводятся в праздничные ночи (с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня, с 4 на 5 ноября), а также при заморозках, сильном ветре или высоком уровне воды.

Обычно сезон на Неве, Большой и Малой Невке длится с 10 апреля по 30 ноября, а на Большой Невке — с 20 апреля по 15 ноября.

Новый мост и значение

Разводные мосты — визитная карточка Петербурга, элемент транспортной системы и основа навигации по Неве.

В 2026 году Большой Смоленский мост станет 13-й разводной переправой: его пролет поднимут на 72 градуса примерно на месяц для прохода крупных судов и демонтажа временных защит опор после ледохода, после чего разводка перейдет по графику, отметил губернатор Александр Беглов.