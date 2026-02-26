Городовой / Город / Башни-ровесницы: 75-метровые гиганты подружатся с соседками на площади Конституции
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Башни-ровесницы: 75-метровые гиганты подружатся с соседками на площади Конституции

Опубликовано: 26 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Башни-ровесницы: 75-метровые гиганты подружатся с соседками на площади Конституции
Башни-ровесницы: 75-метровые гиганты подружатся с соседками на площади Конституции
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Внутри комплексов планируют разместить небольшой парк.

На площади Конституции могут построить два 75-метровых бизнес-центра. Этот проект рассмотрели на заседании Градостроительного совета при правительстве города, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На участке свыше 100 тысяч квадратных метров появятся офисные пространства. Застройщик намерен снести существующие здания, прилегающие к 145-метровому деловому центру, чтобы создать гармоничный современный комплекс вместе с двумя апарт-отелями.

«Тут основной определяющий момент — это башня. Она всё на себя берет. И главное не изображать, что ты круче ее, а как-то попытаться вписаться и подружиться с двумя огромными соседями», — подчеркнул Никита Явейн, глава архитектурного бюро и член совет.

В новых комплексах предусмотрены небольшой парк, парковки для машин и велопарковки. После обсуждения эксперты выскажут рекомендации, отметят недочёты и проголосуют за или против реализации проекта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью