Башни-ровесницы: 75-метровые гиганты подружатся с соседками на площади Конституции

На площади Конституции могут построить два 75-метровых бизнес-центра. Этот проект рассмотрели на заседании Градостроительного совета при правительстве города, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
На участке свыше 100 тысяч квадратных метров появятся офисные пространства. Застройщик намерен снести существующие здания, прилегающие к 145-метровому деловому центру, чтобы создать гармоничный современный комплекс вместе с двумя апарт-отелями.
«Тут основной определяющий момент — это башня. Она всё на себя берет. И главное не изображать, что ты круче ее, а как-то попытаться вписаться и подружиться с двумя огромными соседями», — подчеркнул Никита Явейн, глава архитектурного бюро и член совет.
В новых комплексах предусмотрены небольшой парк, парковки для машин и велопарковки. После обсуждения эксперты выскажут рекомендации, отметят недочёты и проголосуют за или против реализации проекта.