Светящиеся самокаты из России: Петербург получит 13,5 тысяч новинок с ИИ и ночным зрением

В 2026 году на улицы Санкт-Петербурга выйдут 13,5 тысячи новейших самокатов «Яндекс Go» — полностью российской разработки, от внешнего вида до систем безопасности. Ранее эта модель была только в Москве.
Каждый самокат оснащён улучшенным IoT-модулем для точного распознавания «медленных» и запрещённых зон (парки, пешеходные и многолюдные места), согласованных с администрацией города.
Добавлены боковые световые сигналы, оповещающие о торможении и поворотах. Для вечерних поездок предусмотрен мощный фонарь с освещением до 10 метров, сообщает "Петербургский дневник".
На корпусе размещены основные правила безопасности. Увеличенные номера нового образца нанесены спереди, сзади и по бокам — это облегчает выявление нарушений.
Самокат стал легче на 3 кг, с большим передним колесом и повышенной устойчивостью платформы. Эргономичные ручки позволяют легко нести его по ступенькам и аккуратно расставлять в ряду.