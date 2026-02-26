Городовой / Город / Светящиеся самокаты из России: Петербург получит 13,5 тысяч новинок с ИИ и ночным зрением
Светящиеся самокаты из России: Петербург получит 13,5 тысяч новинок с ИИ и ночным зрением

Опубликовано: 26 февраля 2026 17:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Все самокаты оснащены усовершенствованным IoT-модулем, который точнее определяет «медленные» и «запретные» зоны.

В 2026 году на улицы Санкт-Петербурга выйдут 13,5 тысячи новейших самокатов «Яндекс Go» — полностью российской разработки, от внешнего вида до систем безопасности. Ранее эта модель была только в Москве.

Каждый самокат оснащён улучшенным IoT-модулем для точного распознавания «медленных» и запрещённых зон (парки, пешеходные и многолюдные места), согласованных с администрацией города.

Добавлены боковые световые сигналы, оповещающие о торможении и поворотах. Для вечерних поездок предусмотрен мощный фонарь с освещением до 10 метров, сообщает "Петербургский дневник".

На корпусе размещены основные правила безопасности. Увеличенные номера нового образца нанесены спереди, сзади и по бокам — это облегчает выявление нарушений.

Самокат стал легче на 3 кг, с большим передним колесом и повышенной устойчивостью платформы. Эргономичные ручки позволяют легко нести его по ступенькам и аккуратно расставлять в ряду.

Юлия Аликова
