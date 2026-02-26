Где в Санкт-Петербурге проводятся Ярмарки вакансий?

Ярмарки вакансий в Санкт-Петербурге — это площадки, где соискатели могут напрямую пообщаться с работодателями, узнать о карьерных перспективах и получить консультации специалистов. Такие мероприятия регулярно организуют Центр занятости населения, вузы и другие учреждения. В 2026 году ярмарки продолжают развиваться, обновляя формат и усиливая практическую часть.
Где проходят ярмарки вакансий
1. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Здесь проводят ярмарки для выпускников инженерных специальностей и представителей компаний. Например, 25 февраля 2026 года мероприятие собрало работодателей дочерних обществ ПАО «Газпром» и студентов технических направлений. Участники могли узнать о вакансиях, социальных гарантиях и пройти экспресс-собеседования.
2. Кадровые центры и районные учреждения. Например, 19 февраля 2026 года кадровый центр Петроградского района организовал ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями «Работа — это просто. Диалог с работодателем». Мероприятие прошло по адресу: площадь Троицкая П. С., д. 1, литера А (ст. м. «Горьковская»).
3. Онлайн-форматы. СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» проводит межрегиональные ярмарки вакансий с использованием видеоконференцсвязи. Соискатели из регионов могут участвовать в онлайн-собеседованиях с работодателями из Санкт-Петербурга.
Интересные факты
- Эффективность личного общения. По оценкам экспертов, вероятность найти подходящего кандидата на общегородской ярмарке вакансий может достигать 20%. В 2025 году на одной из таких ярмарок 1,8 тыс. соискателей нашли работу прямо на мероприятии.
- Разнообразие форматов. Помимо общих ярмарок, проводят специализированные мероприятия: для студентов, молодых специалистов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров и других категорий граждан.
- Дополнительные возможности. На ярмарках часто организуют консультации специалистов Центра занятости (помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию), мастер-классы психологов, презентации компаний и встречи профессиональных клубов.
- Роль для работодателей. Ярмарки помогают компаниям закрыть вакансии, сформировать кадровый резерв и популяризировать свои профессии среди молодёжи. Например, в 2024 году завод «Звезда» благодаря участию в таких мероприятиях привлёк около 20 сотрудников на редкие вакансии.
Как узнать о предстоящих ярмарках
Информацию о предстоящих мероприятиях можно найти:
- на сайте и в соцсетях Службы занятости Санкт-Петербурга;
- на сайтах вузов и кадровых центров;
- в местных СМИ и тематических группах в соцсетях.