Где в Санкт-Петербурге проводятся Ярмарки вакансий?
Где в Санкт-Петербурге проводятся Ярмарки вакансий?

Опубликовано: 26 февраля 2026 13:25
 Проверено редакцией
Global Look Press/Zamir Usmanov
Ярмарки вакансий в Санкт-Петербурге регулярно организуют Центр занятости населения, вузы и другие учреждения.

Ярмарки вакансий в Санкт-Петербурге — это площадки, где соискатели могут напрямую пообщаться с работодателями, узнать о карьерных перспективах и получить консультации специалистов. Такие мероприятия регулярно организуют Центр занятости населения, вузы и другие учреждения. В 2026 году ярмарки продолжают развиваться, обновляя формат и усиливая практическую часть.

Где проходят ярмарки вакансий

1. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Здесь проводят ярмарки для выпускников инженерных специальностей и представителей компаний. Например, 25 февраля 2026 года мероприятие собрало работодателей дочерних обществ ПАО «Газпром» и студентов технических направлений. Участники могли узнать о вакансиях, социальных гарантиях и пройти экспресс-собеседования.

2. Кадровые центры и районные учреждения. Например, 19 февраля 2026 года кадровый центр Петроградского района организовал ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями «Работа — это просто. Диалог с работодателем». Мероприятие прошло по адресу: площадь Троицкая П. С., д. 1, литера А (ст. м. «Горьковская»).

3. Онлайн-форматы. СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» проводит межрегиональные ярмарки вакансий с использованием видеоконференцсвязи. Соискатели из регионов могут участвовать в онлайн-собеседованиях с работодателями из Санкт-Петербурга.

Интересные факты

  • Эффективность личного общения. По оценкам экспертов, вероятность найти подходящего кандидата на общегородской ярмарке вакансий может достигать 20%. В 2025 году на одной из таких ярмарок 1,8 тыс. соискателей нашли работу прямо на мероприятии.
  • Разнообразие форматов. Помимо общих ярмарок, проводят специализированные мероприятия: для студентов, молодых специалистов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров и других категорий граждан.
  • Дополнительные возможности. На ярмарках часто организуют консультации специалистов Центра занятости (помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию), мастер-классы психологов, презентации компаний и встречи профессиональных клубов.
  • Роль для работодателей. Ярмарки помогают компаниям закрыть вакансии, сформировать кадровый резерв и популяризировать свои профессии среди молодёжи. Например, в 2024 году завод «Звезда» благодаря участию в таких мероприятиях привлёк около 20 сотрудников на редкие вакансии.

Как узнать о предстоящих ярмарках

Информацию о предстоящих мероприятиях можно найти:

  • на сайте и в соцсетях Службы занятости Санкт-Петербурга;
  • на сайтах вузов и кадровых центров;
  • в местных СМИ и тематических группах в соцсетях.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
