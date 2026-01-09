Городовой / Город / В Петергофе построили настоящий замок для императорских коней: готический проект, которому нет равных в мире
В Петергофе построили настоящий замок для императорских коней: готический проект, которому нет равных в мире

Опубликовано: 9 января 2026 14:44
 Проверено редакцией
Архитектура
В Петергофе построили настоящий замок для императорских коней: готический проект, которому нет равных в мире
Городовой ру

Здесь лошади жили под башнями и арками.

Петергоф ассоциируется с золотом и фонтанами. Но стоит свернуть с парадных аллей — и перед глазами появляется другое величие: кирпичное, с башнями и бойницами.

Это Дворцовые конюшни — место, где лошади жили не хуже придворных.

Архитектура службы

С XVIII века здесь стоял конюшенный двор, пока архитектор Николай Бенуа не задумал новый — "в готическом вкусе". В 1848 году начали стройку, и за семь лет вырос целый квартал: манеж, кузница, фуражные склады, жилые корпуса, ветеринарная лечебница.

Фасады напоминали английский замок с девятью башнями, а внутри — аккуратные стойла, подсобные галереи и даже ложа для императора. Стены сложили из неоштукатуренного кирпича, детали сделали из чугуна и терракоты.

Первоначально Бенуа замышлял комплекс ещё грандиознее — с часами, колоколом и даже бассейном для купания лошадей.

Время перемен

После революции в конюшнях разместили санаторий, потом лаборатории и жилые корпуса. Здания стояли, но дух службы исчез. Сегодня комплекс пустует: кирпичные стены по-прежнему держат форму, башни смотрят на парк, а проекты восстановления так и не дошли до реализации.

След архитектуры

Императорские конюшни — редкий пример того, как в XIX веке даже хозяйственная постройка становилась архитектурным манифестом.
В Петергофе лошадям возвели замок, потому что иначе тогда просто не умели — всё должно было быть красиво, даже если предназначалось для труда.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
