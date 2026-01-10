Клиники под контролем: в России проследят за больницами, где делают аборты

В России утверждён план, в соответствии с которым над контрольными мероприятиями в медицинских организациях, осуществляющих процедуры по прерыванию беременности, будет установлен более жёсткий надзор, сообщает ТАСС.
Такое решение принято правительством страны. Главная задача нового документа — усилить регулирование деятельности подобных клиник.
Министерству здравоохранения и Росздравнадзору поручено подготовить нормативные акты для дальнейшего введения нововведений на практике.
Планируется, что в этом году будут оформлены все необходимые документы, а также намечено выполнение поставленных целей. Эти меры направлены на повышение качества контроля и исполнения новых правил.
В числе важных изменений — внедрение новых подходов в работу женских консультаций, чтобы активнее поддерживать женщин, ожидающих ребёнка, и предотвращать случаи искусственного прерывания беременности.
Программа профилактики теперь предусматривает проведение индивидуальных встреч, а также составление личных планов поддержки для обратившихся.
К 2030 году ставится задача оказать помощь пятистам тысячам женщин и, таким образом, увеличить число сохранённых беременностей.
