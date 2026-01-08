Городовой / Город / Как человек, сидевший в Петропавловской крепости, построил в Петербурге дом с атлантами и грифонами
Как человек, сидевший в Петропавловской крепости, построил в Петербурге дом с атлантами и грифонами

Опубликовано: 8 января 2026 20:15
Судьба этого адреса оказалась куда сложнее и интереснее, чем его парадный фасад.

На улице Чайковского стоит дом, который не стремится поразить масштабом, но цепляет деталями. Башенка с флюгером, атланты, грифоны под карнизом — фасад словно собран из намёков. Это доходный дом Петра Вейнера, одного из самых заметных благотворителей дореволюционного Петербурга.

Заказчик с непростой биографией

Пётр Исаевич Вейнер был человеком редкого для своего времени сочетания: промышленник, общественный деятель, меценат — и бывший участник студенческих волнений 1861 года.

В молодости он успел побывать в Петропавловской крепости, но затем остался в Петербурге и сделал здесь карьеру. Дом на Чайковского стал отражением уже зрелой, уверенной жизни.

Архитектура с итальянским акцентом

Доходный дом семьи Вейнеров был построен в 1899–1900 годах по проекту архитектора Бориса Иосифовича Гиршовича. Первый этаж напоминает флорентийские палаццо, выше — балконы на атлантах, маскароны, львиные головы. Под карнизом — пары грифонов, а угловой эркер венчает изящная башенка с датой постройки. Дом выглядит одновременно строгим и нарядным — без демонстративной роскоши.

Жизнь до и после революции

До Первой мировой войны здесь жили обеспеченные горожане в просторных, технически продвинутых по тем временам квартирах. В годы войны здание использовалось и для нужд лазарета. После 1917 года дом, как и многие в центре города, пережил уплотнение: квартиры разделили, социальный состав жильцов изменился, а сама жизнь стала другой.

Тихий свидетель эпох

Сегодня дом Вейнера — один из тех петербургских адресов, где архитектура говорит тише истории. Он не кричит о своём прошлом, но внимательный прохожий заметит: за этим фасадом скрывается жизнь города во всей её сложности — от студенческих волнений до благотворительности и коммунального быта.

Елизавета Астахова
