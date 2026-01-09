Яйца Фаберже известны всем: слышали ли вы про гранаты великого дома?

Сегодня имя Фаберже ассоциируется с ювелирной роскошью — хрупкими эмалями, камнями, миниатюрными механизмами. Но в 1914 году мастерские Карла Фаберже оказались в совсем другом мире.

Первая мировая война перечеркнула привычный заказ императорского двора, и фирма, прославившаяся пасхальными яйцами, внезапно начала выпускать вещи, которые ближе к полевому госпиталю, чем к витрине Тиффани.

От блеска камней к меди и стали

Накануне войны у Фаберже работало около шестисот мастеров — огромная команда, создававшая украшения для царской семьи, европейской аристократии и всех, кто мог позволить себе ювелирный статус.

С началом боевых действий роскошь стала невозможной. Императорская семья направила средства на госпитали и санитарные поезда, а ювелирный рынок фактически остановился.

Фаберже пришлось перестраивать производство. В мастерских, где собирали драгоценные миниатюры, теперь штамповали предметы из меди и латуни:

— походные чайники и самовары;

— кастрюли и ёмкости для стерилизации;

— кружки, умывальники, табакерки;

— санитарные принадлежности, включая шприцы и футляры для их кипячения.

Часть предметов была утилитарной, часть — создана для конкретных медицинских подразделений. Например, сохранилась кастрюля для стерилизации шприцев с надписью "Лазарет имени Наследника и Великого Князя Алексея Николаевича". Госпиталь размещался прямо в залах Зимнего дворца, а Александра Фёдоровна, Ольга и Татьяна работали там сёстрами милосердия.

От ювелирных миниатюр — к фронтовым заказам

Военные заказы были куда серьёзнее, чем кухонная утварь. Московская фабрика компании, переименованная в Московский механический завод К. Фаберже, выпускала: ударные и дистанционные трубки, детали боеприпасов и даже гильзы, элементы гранат.

Сохранился и заводской колокол, звоном отмечавший начало и конец смены — символ того, насколько далёким от ювелирной тишины стал мир Фаберже в годы войны.

Но заказы императорской семьи не прервались

Несмотря на военное положение, Фаберже продолжал работать для двора. Последнее мирное пасхальное яйцо появилось в апреле 1914 года — серебряное, украшенное монограммами Николая II и Александры Фёдоровны. Императрица вручила его супругу — всего за несколько месяцев до того, как война окончательно перевернула привычную жизнь империи.

После войны роскошь уже не вернулась

К 1917 году мастерские были фактически разорены. Производство остановилось, а сам Фаберже вскоре уехал из России. Военные заказы, временно спасшие фирму, стали последней главой её российской истории.