Настоящий дворец в Летнем саду туристам не показывают? Почему пускают только в дверь, ведущую под землю

Сегодня посетители Летнего сада часто удивляются: почему парадный вход в Летний дворец Петра I будто уходит под землю? Кажется, что здание просело или окружение поднялось. На самом деле всё гораздо интереснее: дворец изначально проектировался как резиденция, к которой… подплывают.
В начале XVIII века к южному фасаду дворца примыкала небольшая гавань — "Гаванец Петра I", ковшеобразный водоём, соединённый с Фонтанкой. Это была настоящая мини-пристань: мелкие лодки, струги и ботики царя подходили прямо к крыльцу, а от воды к дому поднималась каменная лестница.
Такая планировка была абсолютно логична для Петра, который предпочитал передвигаться по водным каналам нового города.
После наводнений всё изменилось
В 1777 году сильное наводнение разрушило значительную часть Летнего сада. При последующей перестройке территорию подняли, перепланировали и осушили.
Тогда же гавань засыпали, а от неё осталась лишь память на старых планах. Но уровень первого этажа дворца — тот самый "лодочный" — остался прежним. Именно поэтому сегодня вход кажется углублённым и располагается заметно ниже окружающей территории.
Один из старейших дворцов Петербурга
Летний дворец Петра I, построенный Доменико Трезини в 1710–1714 годах, — один из первых каменных домов города. Его стены тонкие (дворец предназначался только для тёплого сезона), окна — с одинарными рамами, а фасады украшены 29 терракотовыми рельефами по мотивам Северной войны.
Пётр жил здесь каждое лето до 1725 года, а после его смерти дом продолжали использовать сановники.
Война, реставрации и новый вход
Во время Великой Отечественной войны дворец серьёзно пострадал, а в 1950–1960-е годы его реставрировали, возвращая изначальный облик. Позже, уже после музеефикации «Гаванца», к зданию пристроили новое крыльцо — ещё один след того, как изменилась территория вокруг.