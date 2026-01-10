Погода вышла на смену раньше будильника: петербуржцам готовят отрезвляющую встряску

В последние дни новогоднего отдыха жителей Санкт-Петербурга ожидает умеренное понижение температуры и увеличение количества снега.
По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, главным событием ближайших суток станет приход новых снегопадов прямо к выходным.
Порывы ветра в Ленинградской области и Санкт-Петербурге усилятся настолько, что многим придётся пережидать непогоду дома.
Александр Колесов отмечает, что хотя в столице России наблюдается сильное нарастание снежного слоя, в Санкт-Петербург снег на предстоящих выходных придёт лишь в умеренных количествах.
Ожидается прирост сугробов примерно на 5–8 сантиметров в субботу и воскресенье, 10 и 11 января. К ночи на 10 января порывы ветра усилятся до 8–13 метров в секунду.
Вечер 9 января показал, что толщина снега в городе составляет 23 сантиметра. В Ленинградской области осадки появятся в ночное время, а утром 10 января снег начнёт идти уже и в самом Петербурге.
По словам специалиста, стрежневым фактором погоды останется небольшой мороз — в течение трёх ближайших суток столбики термометров будут показывать от минус 6 до минус 11 градусов.
Синоптик советует начать готовиться к возвращению более суровых холодов.
