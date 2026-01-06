Городовой / Общество / Ключевая ставка падает: куда вкладываться, чтобы деньги текли рекой
Ключевая ставка падает: куда вкладываться, чтобы деньги текли рекой

Опубликовано: 6 января 2026 09:00
 Проверено редакцией
вклады
Фото: Городовой.ру

Вклады под 18% годовых помогли пережить бурю.

«Городовой» спросил у Юлии Сахаровской, ведущего финансового консультанта и совладельца компании «Личный капитал», как россиянам сейчас выгоднее держать накопления в обороте, если проценты по депозитам продолжают падать.

По словам эксперта, период высоких ставок заканчивается, и теперь самое время пересмотреть стратегию.

«В условиях снижения ключевой ставки и уменьшения доходности по депозитам в России оптимальные стратегии для сохранения и приумножения накоплений — это переход к инвестициям в ценные бумаги (облигации и акции), а также использование инструментов налоговой оптимизации», — объяснила Сахаровская.

Она выделила несколько направлений, которые могут заменить классические вклады:

  • Государственные облигации (ОФЗ) — надёжный инструмент, который позволяет получать доход выше текущих ставок по депозитам. При дальнейшем снижении ключевой ставки их стоимость может вырасти. «Если цель — стабильность и защита капитала, ОФЗ остаются базовым вариантом», — отметила эксперт.
  • Корпоративные облигации дают повышенную доходность, но и рисков больше. «Стоит выбирать бумаги крупных стабильных компаний с высокими рейтингами. При снижении ставок они тоже покажут хороший результат», — уточнила Сахаровская.
  • Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) подойдут тем, кто не хочет тратить время на анализ рынка. «Через фонды можно инвестировать в широкий набор активов — акции, облигации, золото, — получая диверсификацию и умеренный риск», — добавила она.
  • Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) остаётся одним из самых выгодных способов инвестирования для физических лиц. Он позволяет вернуть до 13–22% от суммы взноса (до 400 тысяч рублей в год) в виде налогового вычета и получать дополнительный доход от вложений.

«Главное — понимать горизонты и цели. Инвестиции — это не про быструю прибыль, а про системный подход. Даже небольшие суммы, но вложенные регулярно, могут принести хороший результат», — подытожила Юлия Сахаровская.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
