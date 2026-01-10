Что ждет кошельки петербуржцев в 2026 году: зарплаты сбавят темп, но это еще не все

В 2026 году в Санкт-Петербурге темпы увеличения зарплат станут умереннее.
Специалисты отмечают, что период резкой борьбы за сотрудников завершился, и теперь работодатели уделяют больше внимания сочетанию размера дохода с дополнительными условиями: возможностью гибкого графика, профессионального развития, а также пакетами социальных льгот, сообщают «Ведомости».
Среднее увеличение зарплат ожидается в пределах 7–9% по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель доходил до 12%.
Тем не менее положительная динамика по-прежнему сохранится в тех областях, где дефицит квалифицированных работников наиболее остр.
Речь идёт о таких сферах, как информационные технологии, медицинские специальности, инженерия, оборонная промышленность, судостроение, приборостроение, а также логистика и фармацевтика.
В то же время в некоторых секторах может начаться замедление или даже застой в уровне доходов.
Это касается офисных специалистов, работников сферы услуг, администрирования и торговли, где конкуренция среди желающих трудоустроиться особенно высока, а компании стараются оптимизировать издержки.
Среди факторов, влияющих на общую картину, эксперты называют изменение покупательских настроений, корректировку налоговой политики и меры по ужесточению финансового регулирования.
В результате разрыв между зарплатами в наиболее и наименее востребованных отраслях станет ещё заметнее.
К наиболее перспективным направлениям относят:
- Инженеров, технологов, специалистов оборонных предприятий, судостроения и смежных отраслей;
- Разработчиков программных продуктов отечественного рынка и экспертов по кибербезопасности;
- Логистов, инженеров портовой инфраструктуры, специалистов по таможенным операциям;
- Квалифицированных рабочих: представители производственной сферы, исполнителей госзаказа, работников импортозамещающих направлений;
- Медицинских работников;
- Специалистов пищевой промышленности;
- Автомехаников.
В числе сфер, где может наблюдаться рост конкуренции при замедлении зарплат:
— розничная торговля (кассиры, продавцы-консультанты);
— маркетинг и реклама (из-за перехода к автоматизированным решениям и уменьшения смет);
— туризм массового профиля;
— офисные и административные специальности (менеджеры по продажам, бухгалтеры).
В целом, как отмечают аналитики, компании намерены уделять больше внимания не только окладу, но выстраивать мотивационные программы, сочетающие переменную часть, обучение и расширенный соцпакет.
В итоге, именно востребованность профессии и конкретные навыки специалиста станут определяющими при формировании зарплат в Петербурге в будущем году.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».