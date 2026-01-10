Что ждет кошельки петербуржцев в 2026 году: зарплаты сбавят темп, но это еще не все

Ситуация на рынке труда изменилась: вместо активной борьбы за работников сформировался более уравновешенный подход к найму.

В 2026 году в Санкт-Петербурге темпы увеличения зарплат станут умереннее.

Специалисты отмечают, что период резкой борьбы за сотрудников завершился, и теперь работодатели уделяют больше внимания сочетанию размера дохода с дополнительными условиями: возможностью гибкого графика, профессионального развития, а также пакетами социальных льгот, сообщают «Ведомости».

Среднее увеличение зарплат ожидается в пределах 7–9% по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель доходил до 12%.

Тем не менее положительная динамика по-прежнему сохранится в тех областях, где дефицит квалифицированных работников наиболее остр.

Речь идёт о таких сферах, как информационные технологии, медицинские специальности, инженерия, оборонная промышленность, судостроение, приборостроение, а также логистика и фармацевтика.

В то же время в некоторых секторах может начаться замедление или даже застой в уровне доходов.

Это касается офисных специалистов, работников сферы услуг, администрирования и торговли, где конкуренция среди желающих трудоустроиться особенно высока, а компании стараются оптимизировать издержки.

Среди факторов, влияющих на общую картину, эксперты называют изменение покупательских настроений, корректировку налоговой политики и меры по ужесточению финансового регулирования.

В результате разрыв между зарплатами в наиболее и наименее востребованных отраслях станет ещё заметнее.

К наиболее перспективным направлениям относят:

Инженеров, технологов, специалистов оборонных предприятий, судостроения и смежных отраслей;

Разработчиков программных продуктов отечественного рынка и экспертов по кибербезопасности;

Логистов, инженеров портовой инфраструктуры, специалистов по таможенным операциям;

Квалифицированных рабочих: представители производственной сферы, исполнителей госзаказа, работников импортозамещающих направлений;

Медицинских работников;

Специалистов пищевой промышленности;

Автомехаников.

В числе сфер, где может наблюдаться рост конкуренции при замедлении зарплат:

— розничная торговля (кассиры, продавцы-консультанты);

— маркетинг и реклама (из-за перехода к автоматизированным решениям и уменьшения смет);

— туризм массового профиля;

— офисные и административные специальности (менеджеры по продажам, бухгалтеры).

В целом, как отмечают аналитики, компании намерены уделять больше внимания не только окладу, но выстраивать мотивационные программы, сочетающие переменную часть, обучение и расширенный соцпакет.

В итоге, именно востребованность профессии и конкретные навыки специалиста станут определяющими при формировании зарплат в Петербурге в будущем году.

