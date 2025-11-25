Городовой / Учеба / Нева до Петербурга: цепь поселений у Великого водного пути
Нева до Петербурга: цепь поселений у Великого водного пути

Опубликовано: 25 ноября 2025 14:44
Если бы мы прошли по невским берегам в XV веке, мы не увидели бы единого города.

Вместо него нашему взору открылась бы цепочка небольших, но оживлённых поселений, вытянутых вдоль «главной улицы» — реки Невы.

Это были не изолированные деревни, а звенья одной хозяйственной цепи, связанной с Великим водным путём.

Формат поселений был сугубо утилитарным и адаптированным к местным условиям.

Дома ставили на возвышенностях, подальше от разливов. Обязательными элементами были не только избы и амбары, но и рыболовные тони, небольшие причалы для лодок-«учанов» и склады-лабазы для товаров, ожидающих отправки в Ладогу или Новгород.

Жители этих деревень — русские, ижора, водь — были не только земледельцами, они были:

  • профессиональными лоцманами, знавшими каждый камень на невских порогах;
  • рыбаками, поставлявшими ценную невскую рыбу (лосось, сиг) к столу новгородских бояр;
  • ремесленниками, чьи изделия находили сбыт по всему Балтийскому региону.

Их быт был вплетён в большую экономику Ганзейского союза.

Автор:
Лариса Никонова
