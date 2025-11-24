Одышка, боль в животе и тошнота: чем опасны такие симптомы у женщины

В представлении многих, женский организм после определённого возраста подвержен лишь возрастным изменениям, связанным с климаксом.
Однако, как отмечает терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева, снижение уровня женских половых гормонов открывает двери для целого ряда заболеваний, приближая женщин по рискам к мужчинам.
«Эстроген — защитник»: как только он исчезает, женщины оказываются в опасности
До 50 лет, в среднем, именно эстроген служит мощным щитом для женского организма. Однако с наступлением климакса его выработка снижается, и женщины становятся более уязвимы для сердечно-сосудистых заболеваний.
Сердечный приступ у женщин: не классическая картина — тревожный сигнал
Если мужчины зачастую испытывают классические симптомы инфаркта — боли в сердце, отдающие в левую руку или нижнюю челюсть — то у женщин картина может быть совершенно иной.
«У женщин часто бывает абдоминальная форма инфарктов. То есть это, как правило, проявляется одышкой, боли в животе, тошнотой», — рассказывает терапевт в беседе с «Городовой».
Эти нетипичные проявления могут ввести в заблуждение, заставляя врача сначала исключать другие, менее серьёзные причины.
«И, конечно, сразу врач не думает, что это инфаркт. И можно как бы усугубить эту ситуацию», — предупреждает Юлия Маршинцева.
«Я, конечно, всегда призываю, что если пациент попал с болями к врачу, все-таки ЭКГ должно быть неотъемлемым и первостепенным исследованием, потому что только ЭКГ нам может показать, есть инфаркт или нет».
Тревожность vs агрессия: как пол влияет на психоэмоциональное здоровье?
Различия в психоэмоциональном состоянии также становятся заметными.
«Женщины более тревожные, более плаксивы, а мужчины, чаще такие более агрессивные и раздражительные», — отмечает доктор.
Конечно, эти наблюдения не являются абсолютными, и существуют исключения из правил, когда такие симптомы могут проявляться у представителей противоположного пола.
Однако общая тенденция указывает на различие в реакциях на стресс и эмоциональные нагрузки.
Таким образом, период после 50 лет становится для женщин временем повышенного внимания к своему здоровью, когда необходимо быть осведомлённой о возможных рисках и своевременно обращаться к специалистам.