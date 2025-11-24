Одышка, боль в животе и тошнота: чем опасны такие симптомы у женщины

В представлении многих, женский организм после определённого возраста подвержен лишь возрастным изменениям, связанным с климаксом.

Однако, как отмечает терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева, снижение уровня женских половых гормонов открывает двери для целого ряда заболеваний, приближая женщин по рискам к мужчинам.

«Эстроген — защитник»: как только он исчезает, женщины оказываются в опасности

До 50 лет, в среднем, именно эстроген служит мощным щитом для женского организма. Однако с наступлением климакса его выработка снижается, и женщины становятся более уязвимы для сердечно-сосудистых заболеваний.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Когда женщина переходит в состояние климакса, то есть когда женские половые гормоны перестают нормально функционировать… Первое место занимают по всему миру сердечно-сосудистый инфаркт, инсульт», — поясняет доктор Маршинцева

Сердечный приступ у женщин: не классическая картина — тревожный сигнал

Если мужчины зачастую испытывают классические симптомы инфаркта — боли в сердце, отдающие в левую руку или нижнюю челюсть — то у женщин картина может быть совершенно иной.

«У женщин часто бывает абдоминальная форма инфарктов. То есть это, как правило, проявляется одышкой, боли в животе, тошнотой», — рассказывает терапевт в беседе с «Городовой».

Эти нетипичные проявления могут ввести в заблуждение, заставляя врача сначала исключать другие, менее серьёзные причины.

«И, конечно, сразу врач не думает, что это инфаркт. И можно как бы усугубить эту ситуацию», — предупреждает Юлия Маршинцева.

«Я, конечно, всегда призываю, что если пациент попал с болями к врачу, все-таки ЭКГ должно быть неотъемлемым и первостепенным исследованием, потому что только ЭКГ нам может показать, есть инфаркт или нет».

Тревожность vs агрессия: как пол влияет на психоэмоциональное здоровье?

Различия в психоэмоциональном состоянии также становятся заметными.

«Женщины более тревожные, более плаксивы, а мужчины, чаще такие более агрессивные и раздражительные», — отмечает доктор.

Конечно, эти наблюдения не являются абсолютными, и существуют исключения из правил, когда такие симптомы могут проявляться у представителей противоположного пола.

Однако общая тенденция указывает на различие в реакциях на стресс и эмоциональные нагрузки.

Таким образом, период после 50 лет становится для женщин временем повышенного внимания к своему здоровью, когда необходимо быть осведомлённой о возможных рисках и своевременно обращаться к специалистам.