Глянцевые фото — ложь: почему этот новый термальный комплекс в Петербурге — самый большой обман года

Лояльный прайс и нелояльные условия отдыха в новом термальном комплексе.

Новый термальный комплекс Termoland в Петербурге обещает идеальный отдых, собирая под одной крышей инфраструктуру, достойную лучших мировых курортов.

Однако реальность посещения этого пространства оказалась далека от глянцевых обещаний. Здесь есть всё для релаксации, но само это состояние оказывается недостижимым из-за одного фатального недостатка — переполненности.

Концепция — восхищает, исполнение — пугает

Концепция Termoland действительно впечатляет своей масштабностью и разнообразием. Это огромное пространство, спроектированное для полноценного восстановления сил.

Внутри расположены несколько бассейнов, уютные купели, различные зоны релаксации, а также внушительный арсенал из 16 тематических парных и хаммамов.

Среди представленных зон — эксклюзивные предложения: альпийская шоу-парная, пивная парная, гималайская, соляная градирня и классический хаммам «3 стихии».

Уникальным решением выглядит кинобулочная парная, где посетителям демонстрируют мультфильмы — такого разнообразия в городе еще не видели.

Дополнительным преимуществом является доступность лечебной грязи, которую можно использовать без ограничений. Программа активностей также заслуживает похвалы: аквааэробика, групповые парения, медитации.

“Такого масштаба и разнообразия я в нашем городе еще не видела”, — отмечают посетители, оценивая широту предложений.

Обратная сторона медали: человек против пространства

На практике заявленное великолепие разбивается о реальность человеческого потока. Главная и непреодолимая причина, по которой возвращаться сюда не захочется, — это “невероятная заполненность”.

Народу буквально “не протолкнуться”. Посетители свидетельствуют, что в бассейн зайти было невозможно.

Судя по количеству шкафчиков в раздевалках, пропускная способность комплекса явно рассчитана на гораздо большее число гостей, чем может вместить инфраструктура в часы пик.

Попасть на заявленные активности также не удалось — везде ощущались очереди и давка. Лежаки были заняты, а вместо обещанной тишины и покоя в воздухе стоял “постоянный гул голосов”.

"Ощущения релакса не возникло ни на минуту".

Выйдя на улицу, многие ощущали истинное облегчение.

Раздевалки и детская зона: уроки логистики

Проблемы с логистикой проявляются и в бытовых зонах. Отзывы подчеркивают, что преимущества онлайн-покупки билетов сводятся на нет из-за длинных очередей в кассы.

Более того, базовые услуги организованы не лучшим образом: полотенца, в отличие от “других нормальных мест”, не выдаются, а только арендуются за плату.

Раздевалки также вызывают нарекания из-за тесных проходов между шкафчиками. Двери, которые не закрываются без специального браслета, создают дискомфорт при переодевании:

"Если вы и человек «из шкафчика напротив» решите одновременно переодеться, то будете друг другу мешать и делить узкую скамейку"

Бассейны, по мнению гостей, не соответствуют заявленным функциям. Основной бассейн мелкий — всего 1.3 метра в глубину, и в выходные он полностью заполнен детьми, хотя для них предусмотрен отдельный детский бассейн.

Резюме: Динамика против Дзен

Termoland, безусловно, обладает огромным потенциалом, чтобы стать жемчужиной петербургского отдыха. Однако пока он функционирует как “переполненный аквапарк в час пик”.

Для детей, любящих шум, активность и веселье, комплекс может оказаться идеальным. Но для тех, кто ищет уединения и настоящего релакса — это не лучший выбор.

Несмотря на хаос, нельзя игнорировать “достаточно лояльную цену за такой разнообразный отдых”. Разовый билет на 2 часа: взрослый 1390 руб., льготный 1100 руб., школьный 1100 руб., детский: 3-6 лет 790 руб.

Как отмечают петербуржцы в отзывах:

“Цена радует. Концепция интересная. В Питере вообще мало мест со спа и бассейнами… а то, что есть стоит как крыло самолёта, потому что эксклюзив”.

Если же посетитель готов мириться с толпой ради разнообразия парных и доступности — возможно, визит сюда оставит положительное впечатление.

