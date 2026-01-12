Городовой / Город / Вот почему ваши духи могут навредить коже: неожиданный совет от врача
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электрический съезд 1900 года: как Петербург на месяц превратился в столицу мирового технологического авангарда Учеба
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Вот почему ваши духи могут навредить коже: неожиданный совет от врача

Опубликовано: 12 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Вот почему ваши духи могут навредить коже: неожиданный совет от врача
Вот почему ваши духи могут навредить коже: неожиданный совет от врача
Городовой ру

Учёные установили, что основной причиной развития рака кожи является многократное и хроническое повреждение ДНК, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей.

Эксперт напомнила о риске для здоровья, связанном с применением парфюмерии на открытых участках кожи. По словам терапевта Екатерины Сафоновой из клиники CMD, это может привести к повреждению ДНК клеток и повысить вероятность развития рака кожи.

Врач уточнила, что этот риск связан, прежде всего, с фоточувствительностью некоторых компонентов духов. Как натуральные, так и синтетические соединения, такие как эфирные масла из цитрусовых, сандала или мускуса, при контакте с ультрафиолетовыми лучами могут становиться фотосенсибилизаторами.

«Фоточувствительность ингредиентов парфюма – это, пожалуй, наиболее значимый фактор, который может косвенно связывать парфюм с повышенным риском повреждения кожи и, как следствие, с потенциальным увеличением риска рака», — отметила Сафонова.

Медик подчеркнула, что систематическое воздействие ультрафиолета на клетки кожи с нарушенной структурой ДНК всё чаще приводит к образованию злокачественных клеток. Многократные микроповреждения ДНК, вызванные солнечным светом, считаются одной из главных причин кожных новообразований.

В качестве меры предосторожности рекомендуют наносить духи на элементы гардероба, а для защиты открытых частей тела советуют использовать солнцезащитные средства. Следование этим рекомендациям помогает снизить возможные негативные последствия использования парфюмерной продукции.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью