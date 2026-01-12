Вот почему ваши духи могут навредить коже: неожиданный совет от врача

Эксперт напомнила о риске для здоровья, связанном с применением парфюмерии на открытых участках кожи. По словам терапевта Екатерины Сафоновой из клиники CMD, это может привести к повреждению ДНК клеток и повысить вероятность развития рака кожи.
Врач уточнила, что этот риск связан, прежде всего, с фоточувствительностью некоторых компонентов духов. Как натуральные, так и синтетические соединения, такие как эфирные масла из цитрусовых, сандала или мускуса, при контакте с ультрафиолетовыми лучами могут становиться фотосенсибилизаторами.
«Фоточувствительность ингредиентов парфюма – это, пожалуй, наиболее значимый фактор, который может косвенно связывать парфюм с повышенным риском повреждения кожи и, как следствие, с потенциальным увеличением риска рака», — отметила Сафонова.
Медик подчеркнула, что систематическое воздействие ультрафиолета на клетки кожи с нарушенной структурой ДНК всё чаще приводит к образованию злокачественных клеток. Многократные микроповреждения ДНК, вызванные солнечным светом, считаются одной из главных причин кожных новообразований.
В качестве меры предосторожности рекомендуют наносить духи на элементы гардероба, а для защиты открытых частей тела советуют использовать солнцезащитные средства. Следование этим рекомендациям помогает снизить возможные негативные последствия использования парфюмерной продукции.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».