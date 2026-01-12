Городовой / Город / Почему январь станет месяцем коротких трудовых подвигов: раскрываем, сколько дней реально уйдёт на работу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Почему январь станет месяцем коротких трудовых подвигов: раскрываем, сколько дней реально уйдёт на работу

Опубликовано: 12 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Почему январь станет месяцем коротких трудовых подвигов: раскрываем, сколько дней реально уйдёт на работу
Почему январь станет месяцем коротких трудовых подвигов: раскрываем, сколько дней реально уйдёт на работу
Городовой ру

Сотрудники со сменным графиком могут работать и в праздничные дни.

В январе россияне, занятые при 40-часовой трудовой неделе, будут работать 120 часов. Всего в этом месяце 2026 года насчитывается 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней. Такой расчет привёл руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Южалин пояснил: «В январе 2026 года всего 15 рабочих дней и 16 нерабочих (с учетом праздников и выходных). При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов». Для тех, кто работает по сменному графику, трудовая смена может совпасть с праздничным днём.

В таких случаях применяется особый порядок подсчёта — учёт ведётся не только за месяц, но и за более длительный период: квартал, полугодие или год. Работодатель обязан соблюдать установленную для таких периодов норму часов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью