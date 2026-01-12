Почему январь станет месяцем коротких трудовых подвигов: раскрываем, сколько дней реально уйдёт на работу

В январе россияне, занятые при 40-часовой трудовой неделе, будут работать 120 часов. Всего в этом месяце 2026 года насчитывается 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней. Такой расчет привёл руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
Южалин пояснил: «В январе 2026 года всего 15 рабочих дней и 16 нерабочих (с учетом праздников и выходных). При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов». Для тех, кто работает по сменному графику, трудовая смена может совпасть с праздничным днём.
В таких случаях применяется особый порядок подсчёта — учёт ведётся не только за месяц, но и за более длительный период: квартал, полугодие или год. Работодатель обязан соблюдать установленную для таких периодов норму часов.
