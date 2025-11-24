Городовой / Общество / Очаг, куда хочется вернуться: секреты создания идеальной атмосферы вокруг камина
Очаг, куда хочется вернуться: секреты создания идеальной атмосферы вокруг камина

Опубликовано: 24 ноября 2025 16:00
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Дизайнерские приемы для каминной зоны.

Камин в современном интерьере — это не просто предмет мебели или источник тепла. Сегодня он выступает в роли «эмоционального центра», вокруг которого строится вся атмосфера жилища.

Даже если речь идет об электрическом или чисто декоративном варианте, его архитектурная роль становится ключевой.

«Камин сегодня — не просто источник уюта, а эмоциональный центр интерьера. Даже если это электрический или декоративный вариант, важно подчеркнуть его архитектурную роль», — отмечает дизайнер, председатель комиссии Опоры России по дизайну и архитектуре Андрей Радаев.

Естественность и натуральные материалы

Особое внимание в создании гармоничного каминного пространства уделяется материалам. Природная эстетика — вот к чему стремятся современные дизайнеры.

«Красиво смотрятся порталы в натуральных материалах: камень, фактурная штукатурка, дерево, бетон с мягким светом», — советует эксперт в беседе с «Городовой».

Главное правило — все должно выглядеть максимально естественно, будто этот камин существовал здесь «всегда», являясь неотъемлемой частью дома.

Искусство минимализма в декоре

Создание уютной атмосферы вокруг камина не требует излишней перегруженности. В декоре, по мнению Андрея Радаева, лучше избегать излишеств.

«Пара свечей, ветви ели, композиция из керамики или сезонных украшений — достаточно, чтобы создать атмосферу», — подчеркивает дизайнер.

Минимализм в декоре позволяет камину оставаться главным героем, не отвлекая внимание от его формы и текстуры.

Сила симметрии и функциональности

Для усиления визуального эффекта и создания завершенности образа, дизайнер предлагает использовать прием симметрии.

«И ещё один совет: обрамите камин симметрией — пара кресел, зеркало или картина над порталом, мягкий плед рядом», — делится своим опытом Андрей Радаев.

Такая композиция не только выглядит эстетично, но и выполняет важную функциональную задачу, создавая «место притяжения в доме, куда хочется вернуться». Это пространство становится идеальным для отдыха, общения и наслаждения теплом домашнего очага.

Чуть ранее дизайнер рассказал, какой этап ремонта нельзя делать самому — даже если руки «из плеч».

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
