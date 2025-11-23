Сколько стоил Эрмитаж 15 лет назад и почему мы не верим своим глазам

С нового года музей объявил новое повышение стоимости входа: базовый билет для взрослых подорожает и составит 700 рублей, при том что в последние годы он держался на уровне 500 рублей. Такое решение стало поводом вспомнить, как менялась цена посещения одного из главных музеев страны за последние полтора десятилетия.
Отправной точкой может служить вполне бытовой, но показательный исторический след: вопрос на Mail.ru более чем 18-летней давности — "Сколько стоит билет в Эрмитаж?". И среди ответов — скопированный тогдашний официальный прайс: 100 рублей для граждан России и 350 рублей для иностранцев.
Это позволяет считать конец 2000-х своеобразной точкой отсчёта, когда музей сохранял максимально доступную стоимость входа.
Как цена менялась по годам
- До 2010 года — стабильные 100 ₽ для российских посетителей.
- 2013 год — повышение до 200 ₽.
- 2014 год — переход к новой тарифной сетке, стоимость для граждан РФ — 350 ₽.
- С 2015 года — отказ от «внутренней» цены и переход к единой стоимости около 500 ₽ для всех категорий взрослых посетителей.
- 2020–2024 годы — закрепление стоимости на уровне 500 ₽, при сохранении льгот и бесплатных дней.
- 2025 год (анонс) — повышение до 700 ₽, при этом для вечерних визитов оставлен тариф 500 ₽.
Таким образом, за с 2007 года изменилась не только сумма на билете, но и сам подход к посещению музея: появились разные форматы показов, временные слоты, онлайн-покупка, тематические маршруты и расширенные экспозиционные зоны.
При этом система льгот и бесплатных дней сохранилась, что позволяет музею оставаться доступным для широкого круга посетителей — от школьников и студентов до пенсионеров и гостей города.