«Дешевле чем в России примерно раза в два»: сколько стоит жизнь в Китае

Для многих россиян, задумывающиеся о переезде или долгосрочном пребывании в Китае, основной вопрос — какова реальная стоимость жизни в этой стране.

Предприниматель и блогер Юрий Черепанов, имеющий опыт проживания в Китае, поделился с порталом «Городовой» своими наблюдениями, развеивая популярные мифы и раскрывая реальные цифры.

Манчжурские цены: аренда, еда и повседневные расходы

«Жизнь в Манчжуре на самом деле достаточно дешевая», — утверждает Юрий Черепанов.

По его личному опыту, аренда квартиры, питание и коммунальные платежи обходились примерно в две с половиной тысячи юаней в месяц (29 тысяч рублей).

«Вот когда была необходимость, я снимал квартиру, тратил на питание, хватало примерно двух с половиной тысяч юаней. То есть это вместе с квартирой, коммунальными платежами. И с едой».

Однако, стоит учитывать, что коммунальные платежи — газ, электричество — оплачиваются отдельно.

Если же говорить о продуктах, то их стоимость, по словам блогера, примерно в два раза ниже, чем в России.

«Если питаться, допустим, не так вот в этих адаптированных кафе, которые для русских, а питаться, покупая продукты. Просто продукты примерно в два раза дешевле», — отмечает он.

Особенно выгодными покупками являются овощи и свинина. Говядина, хоть и дорогая, но все же дешевле, чем в России.

«Дешевле чем в России примерно раза в два. И, кстати, это по всему Китаю».

«Тазики» еды и вкусовые перевороты

Что касается питания вне дома, то китайские кафе предлагают весьма щедрые порции.

«Если питаться чисто в китайских кафешках, ну там реально просто тазиками. Мясо, рис, там овощи. Это где-то юаней 15-18», — описывает блогер.

В пересчете на рубли, 20 юаней — это около 200 рублей за полноценный обед.

Однако, за этой доступностью скрывается и особенность, которая может стать для россиянина испытанием.

«Ну, практически через месяц жизни в Китае просто уже хочется чего-то своего», — признается Юрий Черепанов.

«Я приезжаю в Россию, для меня все вкусное. Борщ сварить, щи сварить».

Причина кроется, вероятно, в большом количестве приправ или в специфике самой китайской кухни.

Шопинг по-китайски: смартфоны, гаджеты и одежда

Помимо еды, в Китае значительно дешевле одежда и электроника.

«Если еще учесть то, что одежда стоит тоже примерно раза в два дешевле», — отмечает блогер.

Предпочтительным способом покупки является заказ через внутренние маркетплейсы, такие как Taobao.

«Те, которые живут в Китае, они не покупают ничего вот в этих лавках, магазинах. Все гораздо проще заказывается на маркетплейсах типа Taobao, внутренние сайты. 3-4 дня и все это приходит».

Смартфоны и гаджеты также доступны по более низким ценам.

Стоимость мобильной связи, по словам Юрия Черепанова, составляет около 50 юаней в месяц, что примерно равно 600 рублям.