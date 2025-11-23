«Дешевле чем в России примерно раза в два»: сколько стоит жизнь в Китае

Для многих россиян, задумывающиеся о переезде или долгосрочном пребывании в Китае, основной вопрос — какова реальная стоимость жизни в этой стране.
Предприниматель и блогер Юрий Черепанов, имеющий опыт проживания в Китае, поделился с порталом «Городовой» своими наблюдениями, развеивая популярные мифы и раскрывая реальные цифры.
Манчжурские цены: аренда, еда и повседневные расходы
«Жизнь в Манчжуре на самом деле достаточно дешевая», — утверждает Юрий Черепанов.
По его личному опыту, аренда квартиры, питание и коммунальные платежи обходились примерно в две с половиной тысячи юаней в месяц (29 тысяч рублей).
«Вот когда была необходимость, я снимал квартиру, тратил на питание, хватало примерно двух с половиной тысяч юаней. То есть это вместе с квартирой, коммунальными платежами. И с едой».
Однако, стоит учитывать, что коммунальные платежи — газ, электричество — оплачиваются отдельно.
Если же говорить о продуктах, то их стоимость, по словам блогера, примерно в два раза ниже, чем в России.
«Если питаться, допустим, не так вот в этих адаптированных кафе, которые для русских, а питаться, покупая продукты. Просто продукты примерно в два раза дешевле», — отмечает он.
Особенно выгодными покупками являются овощи и свинина. Говядина, хоть и дорогая, но все же дешевле, чем в России.
«Дешевле чем в России примерно раза в два. И, кстати, это по всему Китаю».
«Тазики» еды и вкусовые перевороты
Что касается питания вне дома, то китайские кафе предлагают весьма щедрые порции.
«Если питаться чисто в китайских кафешках, ну там реально просто тазиками. Мясо, рис, там овощи. Это где-то юаней 15-18», — описывает блогер.
В пересчете на рубли, 20 юаней — это около 200 рублей за полноценный обед.
Однако, за этой доступностью скрывается и особенность, которая может стать для россиянина испытанием.
«Ну, практически через месяц жизни в Китае просто уже хочется чего-то своего», — признается Юрий Черепанов.
«Я приезжаю в Россию, для меня все вкусное. Борщ сварить, щи сварить».
Причина кроется, вероятно, в большом количестве приправ или в специфике самой китайской кухни.
Шопинг по-китайски: смартфоны, гаджеты и одежда
Помимо еды, в Китае значительно дешевле одежда и электроника.
«Если еще учесть то, что одежда стоит тоже примерно раза в два дешевле», — отмечает блогер.
Предпочтительным способом покупки является заказ через внутренние маркетплейсы, такие как Taobao.
«Те, которые живут в Китае, они не покупают ничего вот в этих лавках, магазинах. Все гораздо проще заказывается на маркетплейсах типа Taobao, внутренние сайты. 3-4 дня и все это приходит».
Смартфоны и гаджеты также доступны по более низким ценам.
Стоимость мобильной связи, по словам Юрия Черепанова, составляет около 50 юаней в месяц, что примерно равно 600 рублям.
«Ну, конечно, с огромными ограничениями», — добавляет он, подразумевая особенности доступа к некоторым международным сервисам.