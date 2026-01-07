Зачем в центре Петербурга поставили забор из пушек — и почему они угрожают городу

Это не декоративный жест, а зашифрованная история победы, памяти и демонстративного разоружения.

Если смотреть на Спасо-Преображенский собор издалека, его ограда кажется просто эффектной — тяжёлые цепи, гранит, строгий ритм. Но приглядевшись, понимаешь: это не стилизация. Ограда собора сложена из настоящих пушек, и каждая из них — военный трофей.

Речь идёт о Спасо-Преображенский собор — полковом храме лейб-гвардии Преображенского полка. Его ограда была создана в 1832–1833 годах по проекту архитектора Василий Стасов и сразу задумывалась как памятник военной победе, а не как декоративное украшение.

Откуда взялись эти пушки

В ограде использованы 102 бронзовых ствола турецких орудий, захваченных русской армией во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Это трофеи из крепостей Измаил, Варна, Силистрия, Тулча, а также из сражений на Дунае и под Кулевчей.

Их не переплавили и не спрятали на складах — напротив, вынесли в городское пространство, превратив оружие в архитектурный язык.

Почему они стоят дулом вниз

Все пушки установлены дулом в землю, будто с угрозой самому городу, направленные на его землю. Но это чёткий и обратный символ: оружие больше не стреляет.

Такой приём был понятен современникам XIX века: побеждённая сила «обезоружена» навсегда, а победа — окончательна. В этом смысле ограда работает как немой военный отчёт, который не нуждается в надписях.

Как устроена ограда

Пушки сгруппированы по три ствола и установлены на гранитных основаниях. Всего таких групп — 34, и они соединены между собой тяжёлыми цепями, усиливающими ощущение замкнутого, защищённого пространства.

На ряде стволов до сих пор можно рассмотреть:

османские гербы,

арабские надписи,

собственные имена пушек, данные им при отливке.

Средние пушки в некоторых триадах украшены двуглавыми орлами — знаком того, кому принадлежит теперь это оружие.

Почему именно здесь

Это важно: подобная ограда могла появиться только у военного собора. Спасо-Преображенский храм был связан не с абстрактной религиозной традицией, а с конкретным гвардейским полком — элитой русской армии.

По сути, ограда выполняла ту же функцию, что и полковые знамёна или трофейные штандарты: она напоминала, за счёт чего существует имперский порядок.

Что с ней было дальше

В XX веке часть декоративных элементов ограды была утрачена: в советское время снимали орлы, медальоны, детали символики. В начале XXI века исторический облик восстановили, и сегодня ограда снова читается так, как её задумывали в XIX столетии.