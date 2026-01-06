Как болотный Ерик стал величественной Фонтанкой: дикая история названия главной реки Петербурга

Сегодня Фонтанка — одна из самых узнаваемых рек Санкт-Петербург. Но до начала XVIII века она не имела ни гранитных берегов, ни парадного статуса — и называлась Ериком. Не фамилия, не прозвище и не имя человека, а старинное слово, означавшее небольшой проток, болотную речку или рукав большой воды.

В документах начала XVI века этот водоток вообще фигурирует под суровым названием река Голодуша — болотистая, разливающаяся, образующая острова и заводи.

Что такое ерик на самом деле

Слово "ерик" пришло из южнорусской и тюркской традиции и обозначало узкую протоку в дельте реки. Именно такой и была будущая Фонтанка: неглубокой, широкой, с меняющимся руслом. Когда в Петербурге только начиналось строительство, она даже доходила до 200 метров в ширину — совсем не та аккуратная река, которую мы знаем сегодня.

Как фонтаны дали имя реке

Всё изменилось, когда рядом появился Летний сад. Для его знаменитых фонтанов понадобилась вода, и её подвели по трубам через Ерик из бассейна Лиговского канала. Постепенно в обиход вошло выражение Фонтанная река, а с 1737 года закрепилось привычное нам название — Фонтанка.

Получается, что имя река получила не по природным признакам, а по инженерной функции.

От болотной речки — к парадной набережной

В середине XVIII века Фонтанку расчистили, углубили и сначала укрепили деревом, а позже — одели в гранит. С этого момента она перестала быть "ериком" даже по сути: стала границей центра, архитектурной осью и одной из главных городских линий.