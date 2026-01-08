Материнский капитал вырастет с февраля: сколько прибавят и кому достанется максимум

С начала февраля 2026 года в России размер материнского капитала будет увеличен на 6,8 процента. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам бюджета и налоговой политики Каплан Панеш, передает ТАСС.
По его словам, индексация затронет как семьи, только получившие сертификат, так и тех, у кого на счету остались неиспользованные средства. Панеш уточнил:
«В 2026 году почти 1,7 млн семей смогут воспользоваться средствами капитала, на что <…> предусмотрено почти 567 млрд рублей — это на 30 млрд больше, чем в 2025 году».
После повышения сумма выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка с 1 января 2020 года составит 737 205 рублей 10 копеек.
Если семья не воспользовалась этой поддержкой за первого ребёнка, при появлении второго выплата составит 974 189 рублей 12 копеек. Для тех, кто уже получил капитал за первого ребенка, при рождении второго предусмотрена дополнительная выплата в 236 983 рубля 99 копеек.
Недавно сообщалось о росте выплат в Санкт-Петербурге для семей, где дети проживают под опекой или находятся в приёмных семьях. Увеличение призвано поддержать россиян, воспитывающих детей в сложившихся условиях.
